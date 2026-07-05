Три ключові новинки EcoFlow на Intersolar 2026

5 июля 2026, 18:46

У Мюнхені завершилася найбільша європейська виставка Intersolar, де понад півсотні команд з різних країн представили власні інновації для автономного енергозабезпечення.

Від віртуальних електростанцій та інтелектуальних мереж до технологій зберігання та керування енергією — це формує потужний тренд на використання відновлювальних джерел енергії як для забезпечення живленням приватних домоволодінь так і для бізнесу.

Упродовж останніх років команда EcoFlow активно впроваджує рішення для автономного енергозабезпечення. Цього разу бренд розширив власний продуктовий портфель, представивши потужні системи OCEAN 2, оновлену лінійку STREAM 2 та акумуляторний накопичувач Power Andes.



Використання безкоштовної сонячної енергії допомагає приватним власниками та бізнесу не лише відчувати повну енергетичну автономію, але й заощаджувати на рахунках. EcoFlow пропонує розумні, безпечні та прості у використанні рішення, що сприяють споживчій енергетичній трансформації.



На виставці Intersolar 2026 команда представила нову лінійку стаціонарних систем EcoFlow OCEAN 2 — це потужний апгрейд попереднього покоління PowerOcean та PowerOcean Plus. Завдяки конструкції all-in-one OCEAN 2 поєднує інвертор, акумулятори та систему інтелектуального управління енергією, спрощує встановлення та економить місце в приміщенні.



Серед нових технічних можливостей:



- однофазні та трифазні системи потужністю від 12 кВт до 15 кВт і можливістю розширення ємності до 60 кВт·год для обох модифікацій. Максимальна потужність підключення сонячних панелей зросла до 24 кВт;



- довговічні LFP-акумулятори з ресурсом понад 10 000 циклів, перевершують попередні стандартні типи батарей для довгострокового зберігання енергії;



- швидкість перемикання на резервне живлення 0 мс — це абсолютна конкурентна перевага на ринку, що забезпечує повністю безперебійну роботу пристроїв під час раптових відключень електроенергії;



- сучасні системи безпеки — ступінь захисту IP66, захист від дугових розрядів (AFCI) та перенапруг убезпечують оселю та стають важливим критерієм роботи системи за будь-яких умов.



Завдяки OCEAN 2 домовласники можуть накопичувати надлишки сонячної енергії, зменшувати залежність від мережі. Це «чисте», ефективне та надійне рішення для сучасних потреб цілої домівки в електроенергії.



STREAM 2 — амбітний крок в сценарії апгрейду попередньої серії. Нова лінійка має зворотну сумісність з блоками першого покоління, тож користувачі можуть легко оновити свої наявні системи новинками.



Технічні характеристики STREAM 2:



- ємність: 5 кВт·год на основний модуль з можливістю розширення додатковими батареями на 3 кВт·год та 5 кВт·год;



- акумулятор: до 10 000 циклів заряду-розряду, що дорівнює 15 рокам безперебійної роботи;



- вихідна потужність: 3 кВт (за умови підключення до мережі: (grid-tied) за специфікацією — 800 Вт / 3 кВт);



- використання енергії сонця: 4 MPPT-модулі можуть відключати сонячні панелі сумарною потужністю до 5 кВт, розподілені на 4 входи по 1,25 кВт, максимум 60 В на вхід;



- ергономіка: вага 45,4 кг, розміри 295 × 489 × 298 мм, захист IP65, рівень шуму <30 дБ.



До портфелю увійшли продукти STREAM 3000, STREAM 5000, STREAM AC 5000.



STREAM AC 5000 майже ідентичний моделі 5000, але з меншою максимальною потужністю заряду 3 кВт (замість 4 кВт) та дещо зменшеною вагою 44,6 кг.



Комерційні системи енергозберігання



Під час Intersolar 2026 EcoFlow продемонстрував нову лінійку, що призначена для промислових та комерційних систем зберігання енергії А Series — EcoFlow Power Andes. Це високоємні акумуляторні накопичувачі електроенергії, що мають модульну архітектуру для швидкого збільшення ємності в залежності від потреб споживачів.



Перший продукт лінійки Alps — акумулятори ємністю по 20 кВт·год мають захист IP66 та багаторівневу систему систему безпеки. Alps сертифікований за IEC 62619 і відповідає вимогам тестування UL 9540A.



Інтеграція з інтелектуальною енергетичною платформою OASIS 3.0 дозволяє оптимізувати використання енергії з урахуванням тарифів, потреб об’єкта та сонячної генерації, а також підтримувати інтеграцію з віртуальними електростанціями та сторонніми платформами управління енергоспоживанням.



До речі, цифрові технології, що змінюють спосіб роботи сонячних енергетичних систем — ще один напрям роботи Intersolar цього року. Нейронні мережі та складне програмне забезпечення дозволяють вивчати закономірності споживання енергії в режимі реального часу. Ці системи автоматично регулюють накопичення енергії, її використання та взаємодію з мережею, щоб зробити її максимально ефективною.

У цьому напрямку EcoFlow пропонує Intelligent HEMS — “мозок” домашньої енергетичної системи, що контролює виробництво, зберігання та споживання електроенергії в режимі реального часу. Домовласники можуть використовувати цю технологію для:- контролю споживання енергії по всьому будинку та у разі потреби оптимізувати його;- автоматизованого зберігання енергії в акумуляторах та розподілу енергії (використовувати надлишок електроенергії у пікові години споживання);- зменшення витрати на електроенергію, аналізуючи баланс між використанням сонячної енергії та центральною мережею;- налаштування графіків споживання енергії та підвищення енергоефективності.Тож, завдяки інтеграції сонячних панелей, акумуляторних накопичувачів енергії та інтелектуального моніторингу, EcoFlow забезпечує комплексне енергетичне рішення для сучасних будинків, роблячи відновлювану енергію більш ефективною, зручною та економічно вигідною, ніж будь-коли.