Відбудований міст через Десну у Чернігові освітлюється сонячними панелями

7 ноября 2024, 8:15

На Чернігівщині відкрито рух по новому мосту через Десну, який був зруйнований у березні 2022 року.

Тепер транспортне сполучення Корюківського району із центральною частиною області відновлено в повному обсязі. Тут також знято обмеження по вантажності транспортних засобів, як це було на тимчасовій переправі.Задля безпеки об’єкта в нічний час тут встановлено освітлення. Підключення до лінії ЛЕП відсутнє. Постачання електроенергії на ліхтарі здійснюється від встановлених сонячних панелей. Вони теплову енергію сонця переробляють в електричну.