Vodafone додав сонячну генерацію на перші 100 базових станцій

22 июня 2026, 14:45

Перші сто веж мобільного зв’язку Vodafone оснащені сонячними електростанціями – «зелена» енергія закриватиме близько 30% їхнього споживання.



Vodafone Україна завершив перший етап проєкту з розгортання власної генерації: 100 базових станцій першої хвилі тепер живляться від сонця. Модернізація охопила сайти у 14 областях. Завершивши першу хвилю, компанія одразу розпочинає другу.

Проєкт – частина відповіді мобільного оператора на енергетичні виклики війни. З жовтня 2025 по січень 2026 року росія здійснила 19 масованих ударів по українській енергетиці, регулярно атакуючи об'єкти десятками, а подекуди й сотнями дронів. Минулої зими дефіцит у пікові години сягав 5–6 ГВт, у багатьох регіонах відключення тривали по півдоби й довше. За оцінками експертів, енергодефіцит може зберігатися й у 2026–2027 роках. На сайтах із власною генерацією вдень знижується споживання із зовнішньої мережі, а надлишок запасають літій-іонні акумулятори – тож у сонячні дні, навіть під час відключень, такий сайт може працювати повністю автономно або протриматися помітно довше.«Старт проєкту ми оголосили восени 2025 року – і вже зараз, попри логістичні складнощі та регулярні обстріли енергоінфраструктури, надзвичайно важку зиму та критичні погодні умови, – завершили першу хвилю. Та для нас головне не звіти, а люди: зв'язок має лишатися навіть тоді, коли немає світла. Перша хвиля – фундамент. Наступні етапи стартуємо одразу», – зазначає Євгеній Фрунза, технічний директор Vodafone Україна.Цифри першої хвилі та що вони означають:

● Сумарна встановлена потужність: 360 кВт (у середньому ~3,6 кВт на сайт). Приблизно як 30–40 типових дахових СЕС на українських приватних будинках.

● Прогнозована економія електроенергії з мережі: ~380 МВт•год на рік, або близько 30% споживання цих перших 100 БС. Це річне споживання приблизно 150 середніх українських домогосподарств.

● Грошова очікувана економія із врахуванням динаміки тарифів: понад 100 тис. євро на рік.

● Скорочення викидів CO₂: ~210 тон на рік. Стільки вуглекислого газу за рік поглинає близько 10 тисяч дорослих дерев.



Контекст галузі

Перехід мобільних мереж на відновлювані джерела – світовий тренд, і причина проста: за оцінкою GSMA, на телеком припадає 2–3% глобального споживання електроенергії, тож кожен крок до декарбонізації мережі помітно зменшує загальний обсяг викидів. Vodafone послідовно йде цим шляхом: Vodafone Group живить європейську мережу електроенергією зі 100% відновлюваних джерел ще з липня 2021 року¹, а в червні 2025-го Vodafone Germany досяг кліматичної нейтральності (net zero) у власних операціях (Scope 1 і 2) – на три роки раніше від регіональної цілі². Vodafone Україна рухається в тому ж напрямі, але у своїх умовах: розгортає власну генерацію в мережі, якій доводиться витримувати систематичні удари по енергосистемі країни.