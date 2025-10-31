ГлавнаяНовости
31 октября 2025, 10:15

Tesla представила компактний будинок Tiny House вартістю $7 789, — ЗМІ

Площа — 76 м², будинок постачається у зібраному вигляді та оснащений сонячними панелями, акумуляторами й системою мікроклімату, що забезпечує повну автономність.


