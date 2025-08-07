Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів

7 августа 2025, 12:15

Епіцентр першим в Україні запровадив послугу розміщення замовлень у нижні комірки поштоматів для тих, кому складно чи неможливо дістати посилку з верхніх полиць.



Нова функція розроблена насамперед для людей з обмеженнями у мобільності.

Таким чином компанія робить ще один вагомий крок до того, щоб зробити власні торгові простори і сервіси ще більш доступними для всіх категорій населення.Щоб скористатися послугою при оформленні замовлення на сайті достатньо обрати опцію "Потребую нижню комірку", і система автоматично зарезервує зручне для клієнта місце в поштоматі.«Це маленька опція, яка має дуже велике значення. Ми бачимо свою відповідальність не лише в тому, щоб доставити товар, а й у тому, щоб абсолютно кожен клієнт міг отримати його легко й безпечно. Із запуском нової послуги ми також прагнемо, щоб кожен дотик до нашого сервісу був проявом поваги, емпатії та підтримки», - зазначив директор з розвитку поштоматів Епіцентр Тарас Герега.Водночас компанія закликала клієнтів користуватися цією функцією відповідально та лише за потреби. Адже нижні полиці мають залишатися доступними для тих, кому це справді потрібно.Команда продовжить працювати над тим, щоб отримання замовлень залишалося швидким і комфортним для всіх категорій населення по всій Україні.Зазначимо, що раніше в рамках проєкту “Код пам’яті” Епіцентр відтворив на своїх поштоматах унікальні вітражі з Маріуполя, які були знищені під час повномасштабного вторгнення. Також на поштоматах з’явилися надихаючі історії про українців, які відзначились своєю сміливістю та самопожертвою у час повномасштабної війни. Таким чином компанія хотіла ще раз нагадати про силу духу нашого народу та видатну культурну спадщину, якою може пишатися кожен українець.