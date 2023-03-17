vivo та SWEET.TV надають українцям безкоштовний доступ до власного кінотеатру

17 марта 2023, 12:45

З 16го березня 2023 року кожний покупець будь-якого смартфону vivo отримує безкоштовний доступ на 6 місяців до контенту пакету “Кіно” від SWEET.TV.

Компанія vivo хоче порадувати всіх українських користувачів безкоштовним доступом до якісного контенту. Взяти участь в акції дуже просто: необхідно придбати будь-який смартфон vivo у офіційних партнерів компанії, завантажити додаток SWEET.TV, або перейти на сайт https://sweet.tv/ та ввести промокод VIVOKINO.

Переглядати контент можливо на 5ти різних пристроях під одним аккаунтом.

«Кіно» - це пакет, у який входить повний доступ до кінозалу SWEET.TV з більше 7000 фільмів та 30 фільмовими каналами.

З усіма актуальними смартфонами vivo можна ознайомитись на сайті - https://www.vivo.com/ua/uk/.

Смартфони vivo доступні у магазинах партнерів Алло, Фокстрот, Rozetka, Територія Твоєї Техніки, Ringoo, Kібернетики, Майфон та Жжук.