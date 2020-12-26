Системы безопасности "умного дома"

26 декабря 2020, 14:40

Под понятием "умный дом" подразумевают единую систему, позволяющую контролировать и управлять комфортом и благами цивилизации, а также обеспечивать безопасность имущества и людей, проживающих в доме. Кроме того безопасность умного дома призвана обеспечить целостность инженерных коммуникаций и защитить от проникновения злоумышленников. Основными элементами системы безопасности является охранная и пожарная сигнализация, наружное и внутреннее видеонаблюдение, охрана периметра и т.д.

Возгорания, нарушение работоспособности систем водоснабжения, электросетей, охранных систем могут стать причиной внушительных материальных трат и угрозой для жизни и здоровья членов семьи. Система безопасности позволяет обеспечить безопасность функционирования инженерных сетей и предотвратить чрезвычайные происшествия, которые могут привести к человеческим потерям.

Система безопасности состоит из нескольких компонентов:

защита от протечек холодной и горячей воды;

защита от замыкания электропроводки;

защита от задымления и пожаров;

резервное электрообеспечение;

система автоматического тушения пожаров;

сигнализация и вызов аварийно-сервисных служб.

Таким образом, безопасность умного дома позволяет защитить жилище и жильцов от внештатных ситуаций. Это может быть защита от проникновения в дом и на частную территорию с помощью видеокамер, автоматические двери и въездные ворота. Оставленные без присмотра электроприборы своевременно отключатся, а при появлении признаков пожара автоматически включится пожарная сигнализация и система пожаротушения. В случае утечки газа или протечки воды, система безопасности уведомит владельца посредством сообщения и подаст сигнал тревоги на пульт соответствующей аварийно-сервисной службы.

Система безопасности умного дома дает возможность:

- контролировать безопасность периметра;

- имитировать присутствие жильцов;

- автоматизировать контроль доступа в дом;

- наблюдать за охраняемой территорией с помощью видеонаблюдения;

- автоматически освещать участок в случае проникновения;

- управлять солнцезащитными жалюзи для комфорта;

- вызывать охранные службы при проникновении в частные владенья;

- получать картинку со всех видеокамер посредством Интернет;

- предотвращать чрезвычайные происшествия, создающие угрозу материальным ценностям и жизни проживающих.

Состояние охраняемых зон в режиме реального времени контролируется датчики дверей и окон, присутствия, движения. В случае фиксации очагов возгорания, сработает противопожарная система, автоматически перекроется подача свежего воздуха в помещение, газ, напряжение, включится опция дымоудаления. Система оповестит жильцов и присутствующих в доме о случившемся с помощью звуковой сигнализации, а также отправит уведомление владельцу через интернет или посредством СМС сообщения. При несанкционированном доступе на объект система безопасности проинформирует о случившемся посредством звуковой и световой сигнализации.

Применение системы безопасности умный дом позволит существенно сократить риски возникновения внештатных ситуаций, чем оправдывает вложенные средства на ее покупку и установку.