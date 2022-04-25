Panasonic откроет еще один "умный город" в Японии в конце апреля

25 апреля 2022, 13:45

Умный город устойчивого развития Суйта (SST Suita) официально откроется в Префектуре Осака 29 апреля 2022 года.

Это третий полномасштабный проект подобного рода, реализуемый корпорацией Panasonic и ее партнерами в Японии. Однако в отличие от других умных городов - Цунасимы и Фуджисавы - Суйта ориентирована не только на комфорт и гармоничное сосуществование разных поколений, но и на экологичность. В перспективе пяти лет она должна стать первым японским городом, на 100% обеспечиваемым возобновляемой энергией, и прообразом «углеродно-нейтрального общества будущего», жители которого смогут пользоваться всеми благами цивилизации, не нанося ущерба природе.

На территории Суйты расположены многоквартирные дома для семей и пожилых людей, общежитие для студентов, медицинско-оздоровительный комплекс, специальные учреждения для лиц, нуждающихся в медицинском уходе (в т.ч., круглосуточном), а также уходе за детьми, образовательные учреждения, торгового-деловой центр и парк. Для их устойчивого электроснабжения будет использоваться солнечная энергия (фотоэлектрические панели и аккумуляторы), современное газовое оборудование и проч. Транспорт в городе также будет электрическим, в т.ч., по системе каршеринга.



Безопасность жителей обеспечит система мониторинга на базе искусственного интеллекта и новейших 4К-видеокамер. Они позволят не только фиксировать нарушения порядка, но максимально оперативно реагировать на вероятные происшествия (несчастные случаи, падения, заторы), помогут организовать помощь лицам с ограничениями движения и с нарушениями зрения.

Жителям всех возрастов – от младенцев до пенсионеров – будет обеспечена образовательная, медицинская и социальная поддержка. Местом для встреч и общения горожан выступит парк.