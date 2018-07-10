Panasonic будет сдавать свои апартаменты в Токио и Осаке

10 июля 2018, 11:45

Поиск новых точек роста все чаще приводит компании к освоению самых неожиданных областей бизнеса.

Вслед за объявлением одного из старейших японских производителей техники о выходе на рынок такси, его «коллега» – технологическая корпорация Panasonic – решила попробовать свои силы в сегменте краткосрочной аренды жилья. Подразделение Panasonic Homes начнет с возведения/ реконструкции около 10 зданий в Токио и Осаке и организации в них бизнес-апартаментов, предполагая выручить около 5 млрд йен ($45,66 млн).

Здания будут располагаться в центральной части городов, однако стоимость аренды обещает быть достаточно скромной – около 5,000 йен за человека за ночь, что значительно дешевле номера в отеле. Площадь каждой комнаты составит около 40 кв.м., так что при необходимости в ней без проблем разместится до 4-5 человек. Апартаменты будут оборудованы современной бытовой техникой Panasonic, в т.ч., популярными продуктами для женщин, благодаря чему жильцы смогут не только комфортно переночевать, но и в полной мере «вкусить» знаменитые японские технологии.



Корпорация намерена взять на себя полный цикл работ – с разработки дизайна до постройки зданий, их обслуживания и управления. Поиск жильцов планируется организовать через онлайн-платформы бронирования жилья Hyakusenrenma и Squeeze, с которыми Panasonic заключит контакты.



Компания уже имеет опыт управления приблизительно 100 объектами, в т.ч., домами по уходу за пожилыми людьми, и планирует использовать его в новой для себя сфере. В зависимости от спроса после 10 лет эксплуатации такие бизнес-апартаменты могут быть переоборудованы в традиционную арендную недвижимость.



По оценкам японских властей к 2030 году страна будет ежегодно привлекать до 60 млн путешественников, что вдвое превышает цифры 2017 года. Если хотя бы часть из них воспользуется апартаментами Panasonic, для последней это станет серьезным источником дохода.



Приход принципиально новых игроков на рынок аренды должен в среднесрочной и долгосрочной перспективе значительно увеличить количество доступного жилья для гостей Японии, что особенно актуально в преддверии летней Олимпиады Токио-2020 и других крупных событий.