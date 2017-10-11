11 октября 2017, 10:45

Panasonic представил концепт устройства, бесконтактно измеряющего калорийность

Японская корпорация Panasonic представила на выставке CEATEC 2017, которая проходит с 3 по 6 октября в Токио, умное устройство CaloRieco, которое cделает наблюдение за питанием простым и удобным.



Пользоваться им легче легкого – нужно лишь поставить тарелку с готовым блюдом внутрь CaloRieco, закрыть крышку и чуть-чуть подождать. При этом внешний вид вашего завтрака, обеда или ужина нисколько не пострадает – их не придется расплющивать, ломать на кусочки или измельчать для более точного анализа.



«Разные ингредиенты отражают инфракрасные лучи по-разному, что позволяет умному устройству их идентифицировать», - поясняет Каори Манабе, директор по развитию бизнеса корпорации Panasonic.



Приблизительно за 10 секунд система просканирует и проанализирует «начинку» и выдаст на экран информацию о весе, составе и питательной ценности блюда (по трем важнейшим компонентам – белкам, жирам и углеводам).



Затем данные могут передаваться в облако, а пользователь всегда сможет получить к ним доступ через приложение на смартфоне или планшете. Система запомнит и сообщит, сколько калорий от дневной нормы у вас еще «осталось». Также она сможет порекомендовать блюда и продукты, которые человек сможете употребить, чтобы не голодать, но остаться в пределах нормы. Также можно будет подгрузить рецепты из весьма обширной базы – так что люди, находящиеся на диете, не будут страдать от однообразия. В перспективе к приложению могут подключиться сторонние сервисы, кастомизированные под потребности отдельных пользователей.



По словам разработчиков, устройство CaloRieco также будет полезно лицам, вынужденным подсчитывать калории из-за различных заболеваний, – например, больным диабетом.



Концепт устройства была разработан в рамках инициативы Panasonic - Game Changer Catapult.

