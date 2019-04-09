Panasonic тестирует систему распознавания лиц для оплаты товаров

9 апреля 2019, 16:15

Компания Panasonic и японская сеть круглосуточных магазинов FamilyMart запустили необычный проект в Иокогаме, крупном городе к югу от Токио.

Для оплаты покупок в одном из минимаркетов FamilyMart здесь теперь используется автоматизированная система на базе технологии распознавания лиц.



Зарегистрировав свое фото и данные банковской карты в системе, покупатели затем могут посещать магазин буквально с пустыми руками. Пока они набирают товары в корзинку, за ними будут наблюдать сенсоры и камеры. По окончании шоппинга человеку достаточно подойти к специальному терминалу и посмотреть в объектив. Система узнает его и автоматически спишет деньги за покупки с карты.



Инновационная биометрическая система и технология распознавания изображений Panasonic позволяют с высокой точностью идентифицировать пользователей, даже если их лицо находится под наклоном, частично закрыто либо изменилось с возрастом. Камеры и сенсоры, вмонтированные в потолок магазина, позволяют не только отслеживать движение покупателей (строить т.н. «тепловые карты», выделяя пути движения людей и самые популярные отделы), но также контролировать остатки товаров, при необходимости уведомляя персонал о том, что те или иные наименования закончились.



Все это должно снизить нагрузку на сотрудников и в перспективе сгладить негативные последствия старения населения в Японии, которое неизбежно приведет к сокращению рабочей силы.



Президент сети FamilyMart Такаси Савада отметил, что такие «практичные» технологии в ближайшее время будут внедряться и в других магазинах сети.



Panasonic, в свою очередь, считает инновации для ритейла (в т.ч., IoT, искусственный интеллект и др.) одним из важных направлений бизнеса. Год назад в структуре корпорации была создана компания Store Business Solutions. А магазин FamilyMart, выбранный для запуска «пилота», расположен в непосредственной близости от фабрики Panasonic и управляется самой компанией по договору франчайзи. Первыми пользователями системы стали сотрудники Panasonic.

