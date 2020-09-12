Видеоаналитическая функция распознавания лица Tyco AI

Компания Tyco представила решение для интеллектуального распознавания лиц, которое построено на видеоплатформе ExacqVision.
Решение предназначено для идентификации личности по видеоизображению. Технология Tyco AI (искусственный интеллект) с функцией глубокого самообучения, обеспечивает высокую вероятность совпадения даже если лицо частично скрыто (очки, шляпа, маска), а также с разных углов обзора.
Благодаря новым возможностям Tyco AI обеспечивает новый, более не зависящий от человека, подход к оповещению, поиску, конфиденциальности и доступу, используя инфраструктуру объекта и уменьшая потребность в операционном вмешательстве.
Exacq Technologies является ведущим мировым разработчиком решений с открытой архитектурой для систем видеонаблюдения (Video Management System - VMS) Tyco AI позволит увидеть любого гостя или посетителя, находить преступника, организовать доступ персонала в офис с помощью базы лиц, которым разрешен вход, импортировать/экспортировать базы и прочее. Оповещения от системы могут поступать в виде текстовых сообщений и/или в мобильное приложение Exacq.
РОМСАТ - официальный дистрибьютор Exacq Technologies в Украине.