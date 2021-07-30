Верховный суд Китая запретил частным компаниям использовать распознавание лиц

30 июля 2021, 10:15

Верховный суд Китая вынес решение, касающееся использования технологии распознавания лиц, признав право людей отказывать в несанкционированном сборе данных распознавания лиц коммерческими организациями, такими как отели, банки и ночные клубы.



В решении, включённом в директиву для местных судов на этой неделе Народным верховным судом, разъясняется, что любой сбор и анализ данных граждан коммерческими организациями должен получать «независимое» согласие соответствующего лица. В противном случае использование технологии распознавания лиц может считаться как нарушение личных прав и интересов человека, то есть гражданским правонарушением, в связи с которым пострадавший имеет право подать иск и потребовать компенсацию.

Директива, вступающая в силу 1 августа, будет иметь далеко идущие последствия для быстрорастущей индустрии систем видеонаблюдения и связанных с ними систем сбора данных в Китае, где в настоящее время отели, торговые центры, отделения банков, вокзалы, аэропорты, стадионы и развлекательные заведения в спешном порядке устанавливают системы распознавания лиц, зачастую используя их без согласия потребителей.



Хотя технология распознавания лиц получила широкое распространение в Китае, местные законы в отношении вмешательства в личную жизнь были довольно расплывчаты. Например, в первом судебном процессе в Китае по поводу использования систем распознавания лиц, прошедшем в Ханчжоу, профессор права подал в суд на местный зоопарк в связи в отказом во входе клиентам, которые не пожелали проходить идентификацию с использованием новой системы контроля доступа с распознаванием лиц.



Несмотря на решение в пользу истца, суд Ханчжоу не определил, законно ли допускать вход в зоопарк только по распознаванию лиц, а вместо этого вынес решение на основании нарушения контракта.



Решение Верховного суда Китая по технологии распознавания лиц распространяется только на гражданские споры. Китайская полиция и другие государственные органы по-прежнему имеют законные полномочия использовать технологию распознавания лиц в целях общественной безопасности.



Новая директива должна помочь снять обеспокоенность общественности по поводу утечки данных из коммерческих систем распознавания лиц. Недавно выяснилось, что магазины, в том числе принадлежащие международным брендам, включая Kohler и BMW, скрытно использовали данные систем распознавание лиц посетителей в целях увеличения продаж в Китае.

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