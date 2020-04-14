Panasonic и izi.TRAVEL представляют новый аудиогид по столице Японии

14 апреля 2020, 12:15

Интереснейший аудиогид по самому сердцу японской столицы – Токио – представили компания Panasonic Россия и крупнейшая в мире платформа аудиогидов izi.TRAVEL.

С его помощью вы, не выходя из дома, сможете совершить виртуальную прогулку по высокотехнологичному району Одайбо, ознакомиться малоизвестными фактами из истории и культуры Японии и найти идеи для своих будущих путешествий.



«В преддверии XXXII Олимпийских летних игр в Токио мы хотели рассказать всем о родине Panasonic и множестве удивительных технологических решений, которые были разработаны японскими инженерами специально для этого крупнейшего международного события, - рассказывает Ирина Смирнова, куратор проектов в области науки, образования и культуры компании Panasonic Россия. – И, хотя игры теперь пройдут на в 2020, а в 2021 году, мы не стали задерживать выпуск гида. Пусть все, кто бывал в Японии, или только сбирается ее посетить, или просто любит узнавать новые места, смогут уже сейчас, пусть даже издалека, взглянуть на эту удивительную страну».



Япония парадоксально сочетает в себе консерватизм, древнейшую историю и невероятную любовь к высоким технологиям. В преддверии Токио-2020 здесь активно тестировались самые удивительные гаджеты и устройства - роботы, которые будут встречать туристов в аэропортах, самодвижущиеся кресла для людей с физическими ограничениями, автоматизированные пункты пограничного контроля с системой распознавания лиц, умные остановки, охлаждающие гостей японской столицы волнами невесомого тумана… Об этих и других разработках Panasonic и ее партнеров расскажет новый аудиогид.



Виртуальная экскурсия по Токио начинается от старейшего в Японии железнодорожного вокзала Симбаси, на беспилотном монорельсовом поезде мы отправимся на насыпной остров Одайба, проедем по Радужному мосту, увидим Статую свободы. Затем слушатели смогут заглянуть в Музей морских наук и кораблестроения, Национальный музей передовой науки и технологии, цифровой мультимедийный музей, познакомятся с другими интересными объектами. В завершение прогулки вас ждет Центр инноваций Panasonic.



«Виртуальные туры набирают сейчас огромную популярность. За последние пару недель наш ресурс зафиксировал значительный рост посетителей, которые слушают аудиогиды из дома. И это здорово, значит люди не потеряли интереса к жизни и путешествиям, - комментирует Егор Яковлев, со-основатель и директор по развитию izi.TRAVEL. – Япония была одной из самых «неохваченных» нами стран, ввиду своей удаленности и специфичности. И мы рады были найти такого профессионального партнера, как Panasonic, который помог обогатить наш гид уникальными деталями и настоящим японским колоритом».