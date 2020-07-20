Panasonic тестирует роботизированный сервис для перевозки пассажиров в Токио

20 июля 2020, 11:45

Корпорация Panasonic вместе с крупнейшей в Японии пассажирской железнодорожной компанией JR East Group начали тестирование роботизированного сервиса, позволяющего лицам с ограниченными возможностями беспрепятственно передвигаться в городской среде.

Площадкой для испытаний стала новая токийская станция Takanawa Gateway, которая позиционируется как «вокзал будущего» и с самого своего открытия в 2020 году постоянно участвует в демонстрации самых передовых технологий: роботов, автоматизированных магазинов с системой оплаты на базе AI, турникетов со QR-сканерами и системы цифровых табло Railway Terrace Vision.В этот раз для тестирования выбрали сразу две разработки Panasonic: автономного робота-коммуникатора HOSPI Signage и самодвижущиеся электрокресла с встроенными сенсорами и функцией отслеживания движения.Робот HOSPI Signage использовался прежде всего в роли консультанта - перемещаясь по второму этажу станции со скоростью 2,5 км/ч, он информировал пассажиров о движении поездов, текущих ограничениях и мерах безопасности, а также мог при необходимости показать дорогу до туалета или лифта, общаясь с собеседниками на японском или английском языках.Кроме того, HOSPI выступал в роли «вожака» для группы самодвижущихся робокресел, предназначенных для транспортировки маломобильных людей. Установив контакт с одним или несколькими устройствами, HOSPI вел колонну по заранее заданному маршруту. При этом группа использовала интеллектуальную систему безопасности, позволяющую участникам движения замедляться или полностью останавливаться при возникновении на пути человека или препятствия, а также функцию автономного слежения, которая гарантирует, что роботы сзади следуют за ведущим роботом.Panasonic активно развивает направление робототехники, чтобы удовлетворить растущий спрос на дистанционные услуги в связи с пандемией COVID-19, а также компенсировать нехватку рабочей силы, вызванную старением населения в Японии. Предвидя глобальное распространение подхода «Мобильность как сервис» (Mobility as a Service), компания также использует свои роботизированные технологии для создания принципиально новых услуг для городов.