Panasonic сделал "пылесос" для потерянных наушников

9 ноября 2020, 15:45

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни что-нибудь ронял с платформы метро или поезда. Неудобная ситуация, когда лезть самому на пути категорически запрещено.

А если потерянный предмет – это ни больше ни меньше (скорее меньше), чем крошечный наушник от смартфона, то его возвращение точно станет сложной и долгой операцией с участием дежурного по станции.

Японская корпорация Panasonic и железнодорожная компания East Japan Railway (JR East) запустили совместный проект, который поможет сотням незадачливых пассажиров. Подсчитано, что с июля по сентябрь этого года в одном только Токио почти 950 человек на 78 станциях, выходя из поезда или стоя на платформе, роняли свои беспроводные наушники и другие мелкие предметы на железнодорожный пути.

До сих пор их приходилось доставать с помощью специального устройства по типу щипцов с длинной ручкой. Но оно было несовершенно и плохо справлялось с ситуациями, когда предмет, например, застревал между крупными кусками гравия. Устройство от Panasonic использует принцип вакуумного насоса (или пылесоса), без проблем затягивающего в себя мелкие объекты.

Первое тестирование на одной из станций JR East в Токио доказало эффективность прототипа.