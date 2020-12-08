Panasonic задействует беспилотных роботов для бесконтактной доставки

8 декабря 2020, 10:45

Японская корпорация Panasonic начала использовать самодвижущихся беспилотных роботов для доставки различных товаров и предметов первой необходимости.

Робот способен разгоняться до 4 км/ ч, и напоминает внешне небольшую защищенную капсулу, внутри которой можно безопасно разместить заказы. Как дань традиционной японской любви к «кавайности» - большие круглые глаза и удивленно приподнятые брови на лицевой части робота-автомобильчика.



Полигоном для тестирования станет умный город Фуджисава, построенный в 2014 году на территории бывшего завода Panasonic консорциумом из 18 крупнейших японских технологических компаний. Первые «шаги» по дорогам города роботизированный курьер сделал еще в конце ноября, а полноценное тестирование в других городах должно стартовать в феврале 2021 года, когда организаторы получат необходимые разрешения от министерств и служб, регулирующих движение на общественных дорогах.



Проект должен доказать возможность и эффективность использования роботов для бесконтактной доставки, приобретающей в последнее время невероятную актуальность. Пандемия нового коронавируса способствовала взрывному росту количества заказов в интернет-магазинах – с начала этого года все больше людей стали делать покупки онлайн, заказывать домой еду и другие товары, однако нехватка рабочей силы в ряде отраслей, включая доставку заказов, оказалась большой проблемой для Японии.



Panasonic также входит в рабочую группу, объединяющую представителей государственного и частного секторов и призванную способствовать проработке законодательной базы для использования беспилотных транспортных средств в службах доставки.

План тестированияЭтап 1. Демонстрация автономного робота на дорогах общественного пользованияСроки: 25 ноября – 24 декабря 2020 годаМесто проведения: Умный город Фуджисава, южный жилой район. Центр управления разместится в здании Shonan T-SITE.Цель: подтвердить возможность нахождения робота на дороге и выявить вероятные проблемы.Механизм: Автопилотируемый робот связан с центром управления по интернет-каналу. Оператор непрерывно наблюдает за движением робота и окружающей обстановкой. При этом машина старается максимально обходиться без помощи человека, используя сенсоры и другие встроенные системы для предотвращения столкновений и схода с маршрута. В случае, если автоматизация не может справиться с ситуацией, оператор может включить ручное дистанционное управление роботом.Этап 2. Демонстрация доставки товаров с помощью автопилотируемого роботаЦель: Подтвердить возможность и эффективность нового вида роботизированной доставкиСроки: Февраль-март 2021 года (план)Место проведения: Область доставки, используемые дороги и расположение центра управления будут определены позже, по результатам первого этапа. Также будут получены разрешения от соответствующих министерств и органов, регулирующих передвижение по общественным дорогам.Преимущества:· Снижение нагрузки на персонал служб доставки· Возможность бесконтактной доставки багажа и продуктов с использованием приложения на смартфоне· Интерактивная коммуникация между роботом и оператором из центра управления