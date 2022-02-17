Panasonic представил эко-робота Umoz

Разработку необычных роботов-компаньонов продолжают инженеры японской корпорации Panasonic. Вслед за уже знаменитым «котиком» Nikobo они представили еще одну идею – эко-роботов Umoz, которые сделают любой дом или офис более зеленым и дружелюбным.
Внешне роботы напоминают миниатюрный бонсай с очень нестандартным дизайном, на который создателей, вероятно, вдохновили персонажи Хаяо Миядзаки и фантастических фильмов. Участники экспериментальной лаборатории Aug Lab от Panasonic «скрестили» самые современные технологии (сенсоры, механизацию и программное обеспечение) с биологической составляющей – мхом, который широко распространен в Японии.
Японские инженеры сумели превратить Umoz в почти одушевленного персонажа. Он самостоятельно передвигается по дому или офису, выбирая наиболее комфортные для себя места. В солнечную погоду робот может перебежать в тенистый угол, но больше всего его радует влажный туман – именно в нем Umoz становятся наиболее подвижными и активными.
За поведение робота отвечает специальный программный алгоритм: многочисленные встроенные сенсоры влажности и интенсивности освещения позволяют роботу постоянно отслеживать окружающую обстановку и выбирать оптимальную для себя локацию. При правильном уходе Umoz может годами развлекать своего владельца. Главное, чтобы тот не забывал его регулярно поливать.
Разработчики утверждают, что эко-роботы Umoz могут спокойно жить в частных, рабочих и общественных местах. Особых утилитарных функций для них пока не предусмотрено, однако эти милые персонажи обязательно заставят людей улыбаться.
Последние новости
- Железо | Сегодня, 13:15
Мощность блоков питания Phanteks Revolt SFX достигает 750 Вт
- Железо | Сегодня, 12:45
Xiaomi представила маршрутизатор Redmi Router AX5400 с чипом Qualcomm
- Железо | Сегодня, 12:15
Antec представила СЖО Symphony 360 ARGB в белоснежном исполнении
- Гаджеты | Сегодня, 11:45
Genesis представила компактную беспроводную механическую клавиатуру Thor 660 TKL
- Гаджеты | Сегодня, 11:15
Sony представляет наушники LinkBuds с уникальным кольцевым динамиком
- Бизнес | Сегодня, 10:45
NVIDIA объявляет о партнерстве с Jaguar Land Rover
- Связь | Сегодня, 10:15
lifecell запустил технологию VoLTE для голосовых звонков
- Связь | Сегодня, 9:45
Киевстар стал партнером кампании по платежной безопасности ШахрайГудбай
- Технологии | Сегодня, 9:15
Panasonic представил эко-робота Umoz
Последние материалы
- Аналитика | Вчера, 1:04
Культура безопасности компании: зачем нужно объединять технологии и людей
- Фотогалереи | 14 февраля, 7:05
Realme показала, как смартфон 9 Pro+ меняет цвет задней панели
- Фотогалереи | 14 февраля, 5:02
Смартфоны Samsung Galaxy S22 предстали в эксклюзивных цветах
- Обзоры | 13 февраля, 9:56
Amazfit GTS 3 Graphite Black: "для стильных и активных"!
- Аналитика | 11 февраля, 23:01
Самое интересное за неделю. Выпуск 4 (2022) - Ajax Systems выходит на ринок Аргентини и флагманская плата MSI MEG Z690
- Фотогалереи | 10 февраля, 9:07
Xiaomi представит смартфон Redmi K50 Gaming на базе Snapdragon 8 Gen 1
- Фотогалереи | 10 февраля, 8:58
Citroen показала обновлённый концепт DS E-Tense Performance
- Фотогалереи | 7 февраля, 7:39
Флагман OPPO Find X5 Pro показался на качественных изображениях
- Фотогалереи | 7 февраля, 6:36
Образец видеокарты Intel Arc Alchemist показался на фотографиях
Популярные новости
- Интернет | Вчера, 0:33
Комбинации карт в покере по старшинству и частые ошибки в игре 5.00
- Интернет | Вчера, 0:24
Покер на реальные деньги: как не ошибиться при выборе площадки 5.00
- Связь | Позавчера, 11:45
lifecell запустил услугу "Второй номер" 5.00
- Железо | Сегодня, 13:15
Мощность блоков питания Phanteks Revolt SFX достигает 750 Вт 0.00
- Железо | Сегодня, 12:45
Xiaomi представила маршрутизатор Redmi Router AX5400 с чипом Qualcomm 0.00
- Железо | Сегодня, 12:15
Antec представила СЖО Symphony 360 ARGB в белоснежном исполнении 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 11:45
Genesis представила компактную беспроводную механическую клавиатуру Thor 660 TKL 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 11:15
Sony представляет наушники LinkBuds с уникальным кольцевым динамиком 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:45
NVIDIA объявляет о партнерстве с Jaguar Land Rover 0.00