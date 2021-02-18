"Обнимательный" робот от Panasonic разгонит карантинную грусть

18 февраля 2021, 14:15

Умный робот был распродан буквально за один день на краудфандинговой платформе Makuake



Социальная изоляция стала серьезной проблемой во время пандемии. Инженеры японской корпорации Panasonic нашли решение в виде небольшого симпатичного умного робота, который сможет стать верным другом и собеседником.



На днях японская компания представила Никобо, стационарного «обнимательного» робота. Не имея ног или колес, чтобы перемещаться по столу или полу, Никобо может активно крутиться на месте, кивать головой, моргать круглыми глазами и помахивать серым хвостом. Выполненный из приятного вязаного материала, робот так и просит себя обнять. Внутри робота заложена вполне серьезная техническая «начинка», в т.ч. камера с функцией распознавания лиц, позволяющая Никобо идентифицировать своего хозяина. А датчик освещения помогает роботу понять, например, в какой стороне находится солнце, и попросить, чтобы хозяин отнес его погреться.

Никобо был разработан Panasonic совместно с Мичио Окада, профессором Университета технологий Тоёхаси, который уже много лет занимается так называемыми «слабыми роботами» - компаньонами, которые не только скрашивают досуг человека, но и ввиду своей «специальной» беспомощности позволяют ему заботиться о себе.



Никобо стал первым умным роботом Panasonic, поступившим в открытую продажу. Он дебютировал на японской платформе для краудфандинговых проектов – Makuake. Идея оказалась настолько интересной, что весь первый тираж в количестве 320 умных роботов был разобран в первый же день. Стоимость Никобо составила 39 800 йен ($376), расчетный срок поставки – март 2022 года. Panasonic рассмотрит возможность более массового производства и продажи умного робота в зависимости от уровня интереса и спроса.



«Многие воспринимают Panasonic преимущественно, как производителя бытовой техники. И мы действительно стремимся сделать жизнь удобнее и комфортнее, ежедневно создавая более производительные и функциональные устройства. Но делают ли они богаче наши сердца? Когда я об этом думаю, то понимаю, что скорость коммуникации и информационного обмена в современном мире разделяют связи между людьми, и от этого мне немного некомфортно», - рассказал Еичиро Масуда, глава команды разработчиков робота в корпорации Panasonic.

Никобо должен стать другом и компаньоном в условиях социальной изоляции. На начальном этапе робот будет поддерживать ограниченный набор слов на японском. Однако в процессе жизни он сможет учиться новым словам и приветствиям, привычкам "своего человека". Как и любое «живое существо», Никобо может иногда грустить или злиться и потому не отвечать на обращения к нему. Или, наоборот, самостоятельно начать разговор с хозяином. Однако улучшить его настроение совсем не сложно – достаточно просто погладить его.«Мы специально сделали Никобо милым – с его детским голосом и немножко беззащитным лицом», - добавляет представитель Panasonic.Никобо работает от аккумуляторов. Масса робота 1,2 – 1, 3 кг. Поддерживает Wi-fiподключение к интернету, может управляться с приложения на смартфоне.