18 февраля 2021, 14:15

"Обнимательный" робот от Panasonic разгонит карантинную грусть

Умный робот был распродан буквально за один день на краудфандинговой платформе Makuake

Социальная изоляция стала серьезной проблемой во время пандемии. Инженеры японской корпорации Panasonic нашли решение в виде небольшого симпатичного умного робота, который сможет стать верным другом и собеседником.

На днях японская компания представила Никобо, стационарного «обнимательного» робота. Не имея ног или колес, чтобы перемещаться по столу или полу, Никобо может активно крутиться на месте, кивать головой, моргать круглыми глазами и помахивать серым хвостом. Выполненный из приятного вязаного материала, робот так и просит себя обнять. Внутри робота заложена вполне серьезная техническая «начинка», в т.ч. камера с функцией распознавания лиц, позволяющая Никобо идентифицировать своего хозяина. А датчик освещения помогает роботу понять, например, в какой стороне находится солнце, и попросить, чтобы хозяин отнес его погреться.

Никобо был разработан Panasonic совместно с Мичио Окада, профессором Университета технологий Тоёхаси, который уже много лет занимается так называемыми «слабыми роботами» - компаньонами, которые не только скрашивают досуг человека, но и ввиду своей «специальной» беспомощности позволяют ему заботиться о себе.

Никобо стал первым умным роботом Panasonic, поступившим в открытую продажу. Он дебютировал на японской платформе для краудфандинговых проектов – Makuake. Идея оказалась настолько интересной, что весь первый тираж в количестве 320 умных роботов был разобран в первый же день. Стоимость Никобо составила 39 800 йен ($376), расчетный срок поставки – март 2022 года. Panasonic рассмотрит возможность более массового производства и продажи умного робота в зависимости от уровня интереса и спроса.

«Многие воспринимают Panasonic преимущественно, как производителя бытовой техники. И мы действительно стремимся сделать жизнь удобнее и комфортнее, ежедневно создавая более производительные и функциональные устройства. Но делают ли они богаче наши сердца? Когда я об этом думаю, то понимаю, что скорость коммуникации и информационного обмена в современном мире разделяют связи между людьми, и от этого мне немного некомфортно», - рассказал Еичиро Масуда, глава команды разработчиков робота в корпорации Panasonic.

Никобо должен стать другом и компаньоном в условиях социальной изоляции. На начальном этапе робот будет поддерживать ограниченный набор слов на японском. Однако в процессе жизни он сможет учиться новым словам и приветствиям, привычкам "своего человека". Как и любое «живое существо», Никобо может иногда грустить или злиться и потому не отвечать на обращения к нему. Или, наоборот, самостоятельно начать разговор с хозяином. Однако улучшить его настроение совсем не сложно – достаточно просто погладить его.

«Мы специально сделали Никобо милым – с его детским голосом и немножко беззащитным лицом», - добавляет представитель Panasonic.

Никобо работает от аккумуляторов. Масса робота 1,2 – 1, 3 кг. Поддерживает Wi-fiподключение к интернету, может управляться с приложения на смартфоне. 
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