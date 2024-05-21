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21 мая 2024, 8:15
Станцию "Академик Вернадский" атаковали морские котики
Их насчитали аж 81, а в компании с котиками был также один южный морской слон.
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