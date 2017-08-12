12 августа 2017, 12:46

Panasonic превратит японские автобусные остановки в островки тумана

С 1 августа по 30 сентября компания Panasonic проведет экспериментальную демонстрацию «климатических капсул» нового типа – высокотехнологичных конструкций, позволяющих жителям и гостям Японии легче переносить тяготы жаркого лета.



В этот раз инженеры Panasonic представили модель автобусной остановки/ места встречи, внутри которого постоянно распыляется «сухой туман» из мельчайших частичек воды. Он не мочит волосы и одежду людей и, в то же время, обладает высокой способностью охлаждать. Гидрофильное покрытие на полу капсулы также смачивается распылителями и удерживает температуру в комфортных пределах, так что пассажирам не придется переминаться с ноги на ногу на раскаленном асфальте.



Конструкция «капсулы» также заслуживает внимания. Если первые модели были выполнены в футуристическом дизайне и наглухо отделены от окружающего мира стенками, новая, напротив, напоминает собой открытый навес в традиционном японском стиле. Ее стены, по большому счету, виртуальны и формируются из потоков тумана, закручивающихся как торнадо и достаточно плотных, чтобы удерживать облако прохладного воздуха внутри «капсулы», чтобы его не выдуло первым же ветерком. Вся конструкция, включая крышу, устойчива к погодным воздействиям.



Местом тестирования новых «климатических капсул» станет умный город Фуджисава, построенный и недавно открытый префектуре Канагава консорциумом из почти 20 крупных японских компаний по инициативе Panasonic. В дальнейшем разработка может найти применение при оборудовании остановок общественного транспорта, беседок в парках и других местах, где люди вынуждены находиться подолгу, в т.ч., в самое жаркое время суток. Panasonic планирует коммерциализировать продукт в 2018 году.

