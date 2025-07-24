Испанские реставраторы нашли капсулу в статуе Девы Марии

24 июля 2025, 8:15

Во время подготовки к реставрации копии знаменитой статуи Девы Марии из Фатимы специалисты нашли внутри скульптуры загадочную капсулу.

Статуя была создана в 1940-х годах португальским скульптором Жозе Феррейра Тедином — тем же мастером, что изготовил оригинальную скульптуру, хранящуюся в святилище в Фатиме. Всего было изготовлено 12 копий, которые отправились по миру в рамках религиозной миссии. Почти все вернулись обратно в Португалию, кроме одной, которая осталась в Малаге по просьбе местного епископа. Здесь она получила имя «Ла Перегрина» («Паломница»).Капсулу обнаружили с помощью компьютерной томографии. Её проводили, чтобы оценить внутреннее состояние перед реставрацией. Что именно находится внутри, пока остаётся тайной. Возможно, это послание от самого скульптора.