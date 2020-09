29 сентября 2020, 16:15

Panasonic выпустил новую версию бесплатного ПО для PTZ-камер EasyIP Plus

В августе 2020 года компания Panasonic выпустила обновленную версию приложения EasyIP Plus (Ver.1.0.27), которая существенно облегчает настройку и обслуживание роботизированных камер.



PTZ- или роботизированные камеры прочно вошли в инфраструктуру современных деловых и общественных пространств, наравне с проекторами, видеонаблюдением, дисплеями и другими устройствами, активно используемыми в переговорных комнатах, конференцзалах, студиях и других объектах. Однако усложнение корпоративных ИТ-систем и увеличение объемов используемого оборудования может создавать дополнительную нагрузку на инженеров и технических специалистов. Именно для них и был разработан бесплатный программный продукт Panasonic EasyIP Plus. Новая версия позволяет инженерам осуществлять настройку всех камер, находящихся в сети, с одного компьютера – даже если это 5-10 переговорных, в каждой из которых по 2-3 камеры, как это подразумевают современные форматы онлайн-общения.



Нынешняя версия Easy IP Plus значительно модернизирована. В обновлённом пользовательском интерфейсе удобно собраны все ключевые функции, так что операторы могут легко обслуживать имеющиеся PTZ-камеры. Усовершенствованный список содержит основную информацию о любой роботизированной камере или пульте управления в сети, включая IP-адрес, номер модели, версию встроенного ПО и серийный номер. Оператор может присвоить свое название каждой камере согласно нумерации помещения, студии или просто порядковый номер.



Программа существенно ускоряет настройку камер, позволяя оператору назначать каждой камере последовательный IP-адрес в соответствии с порядком, указанным в верхней части списка. По окончании автонастройки в приложении будет отображен список камер с обновленными IP адресами, а те камеры, чей IP не обновился, будут показаны отдельно.



Также новая версия EasyIP Plus получила функцию автоматического обновления встроенного программного обеспечения по мере появления новых версий на портале технической поддержки PASS. Приложение самостоятельно определяет PTZ-камеры, требующие обновления прошивки и выполняет все операции от загрузки файла до установки.



Портал технической поддержки PASS предназначен для профессионалов, инсталляторов и партнеров Panasonic, работающих с проекторами, профессиональными камерами и дисплеями. Здесь можно получить последние версии программного обеспечения, инструкции, активировать ключи для платных программных продуктов.