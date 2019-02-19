Panasonic открыла производство IP-камер в России

19 февраля 2019, 11:45

11 февраля компании «Panasonic Россия» и MERLION официально открыли на мощностях iRU производство IP-камер Panasonic.

На начальном этапе здесь планируется выпускать три популярные модели камер видеонаблюдения, в дальнейшем ассортимент может быть расширен. Партнеры не озвучивают размера инвестиций в проект, однако подчеркивают, что линия сможет обеспечить оперативный выпуск продукции под профильные проекты практически любого масштаба.



Решение о запуске совместной линии было принято по инициативе Panasonic в ответ на пожелания российских клиентов компании, для которых использование локальной продукции становится все более актуальным. Производство iRU прошло сертификацию на соответствие глобальным технологическим стандартам корпорации Panasonic.



В число IP-камер, предназначенных для производства в России, вошли следующие модели: WV-S2131LRF (внутренняя купольная), WV-X6531NRF (уличная PTZ) и WV-S1132RF (корпусная). На сегодняшний день камеры данного типа востребованы более всего и обеспечивают до 30% продаж всех камер японской компании в России. Их популярность обусловлена наличием уникальных функций искусственного интеллекта iA (intelligent Auto) и системы ROI (самообучаемая технология кодирования), автоматически обнаруживающей зоны с движущимися людьми или транспортными средствами.



Умные, самообучающиеся устройства позволяют оперативно, без вмешательства оператора обеспечивать высочайшее качество изображения, даже в условиях плохой видимости. По широте динамического диапазона в 144 дБ камеры Panasonic считаются одними из лидеров в своей отрасли, позволяя находить сбалансированную экспозицию при быстро меняющемся освещении и сильной засветке части кадра. Использование новейших сенсоров i-Pro гарантирует активацию режима цветного ночного видения. Современный кодек h.265 совместно со Smart Coding сокращает нагрузку на канал до 75% по сравнению со стандартом h.264, упрощая хранение и передачу видеоданных.



IP-камеры Panasonic сегодня применяются во многих отраслях промышленности, энергетики, транспорта и в государственном секторе. Вышеупомянутые модели камер успешно использовались на объектах Чемпионата мира по футболу 2018 года, а предыдущие модели устанавливались в преддверии зимней Олимпиады 2014 года на инфраструктурных и спортивных объектах города Сочи.



«Совместное производство ультрасовременных камер в России становится новым этапом многолетнего сотрудничества известной японской корпорации и ведущего российского дистрибьютора, компании MERLION, - комментирует генеральный директор MERLION Дмитрий Виноградов. – Для глобальных производителей локализация производства становится сегодня одним из ключевых требований для получения и укрепления лидирующих позиций в своем сегменте в конкретном регионе. Мы гордимся тем, что сотрудничество с Panasonic в этом плане у нас начинается с передовых устройств. IP-камеры, безопасность, получение и анализ видеоизображений – это те сегменты, которые становятся одним из основных драйверов всего глобального рынка систем безопасности. То, что мы идем в данном направлении вместе с одним из мировых лидеров, свидетельствует о том, какое значение для корпорации Panasonic имеет российский рынок. Мы рады, что наше производство было выбрано той площадкой, где российские специалисты будут собирать инновационные гаджеты по самым передовым стандартам».