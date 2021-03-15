Panasonic и MERLION расширяют сотрудничество

15 марта 2021, 11:15

MERLION и крупнейший мировой производитель Panasonic расширяют сотрудничество, начатое более 20 лет назад.

Сегодня компании сообщают о подписании дистрибьюторского соглашения с подразделением Panasonic Life Solutions, согласно которому MERLION на правах официального дистрибьютора является поставщиком на российский рынок оборудования, компонентов коммутации и распределения электроэнергии, а также светотехнических решений корпорации Panasonic.



Соглашение уже вступило в силу и распространяется на весь спектр продуктового предложения Panasonic Life Solutions: электроустановочные изделия, удлинители, кабельные каналы, щиты распределения, автоматические выключатели, системы управления освещением, LED освещение. У партнеров компании MERLION появилась отличная возможность расширения продуктового предложения за счет новых продуктов Panasonic, которые всегда отличали безупречное качество и технологичность. Философия Panasonic — это не просто создавать качественный продукт, а стремиться сделать жизнь людей комфортнее.



Panasonic объединяет более 300 компаний, фабрик и научных центров и на протяжении многих лет занимает ведущие позиции по числу зарегистрированных патентов и производств. Подразделение Life Solutions развивает свой бизнес во всех аспектах, связанных с жизнью людей, не только относящихся к дому, но и объектам, образующим и объединяющим город и общество – это дом, офис, социальные, коммерческие, промышленные здания, умный город, инфраструктурные объекты.



«Мы планируем выйти за рамки электрических материалов и решений для создания «комфортного пространства», которое будет поддерживать нашу повседневную жизнь. Для нас важно создать потребителю «душевное настроение» с множеством улыбок и волнением, предоставив решения, услуги, обеспечивающие комфорт. С таким настроем мы продолжаем придерживаться новых ценностей, которые соответствуют видению Panasonic «Сделать жизнь лучше и комфортнее с помощью решения, ориентированного на человека», и мы продолжаем стремиться к глобальному распространению «Лучшей жизни» для дома, города и общества вместе с нашими российскими потребителями и партнерами компании MERLION», - заявил Масахару Мичиура, президент подразделения Life Solutions Company, Panasonic Corporation.



«С командой Panasonic мы работаем давно и эффективно по целому ряду товарных направлений, - говорит Татьяна Скокова, директор дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании MERLION. – Расширение дистрибуции - важный шаг в нашем сотрудничестве, и мы приложим все усилия для того, чтобы с подразделением Panasonic Life Solutions сложились такие же отношения, как с Panasonic в целом, положительно влияющие на наши совместные будущие бизнес-результаты».