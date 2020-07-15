Новые камеры Panasonic для создания качественного видеоконтента

15 июля 2020, 9:45

До последнего времени такие устройства были достаточно дороги, но уже в августе 2020 года на рынке появятся модели Panasonic AW-UE4 по цене, сопоставимой со стоимостью хорошего фотоаппарата.

Их широкий угол захвата позволит не только видеть преподавателя стоящим или сидящим за столом, но и демонстрировать вспомогательные не оцифрованные материалы - книги, модели, устройства. Преподаватель может заранее создать несколько предварительных настроек ракурсов – пресетов – ближе, дальше, левее или правее, и переключать их нажатием кнопки по ходу занятия. Эти несложные приемы помогают избежать статичности картинки и однообразия занятия. Камера Panasonic AW-UE4 может транслировать видео напрямую в видеохостинги (Youtube, Vimeo, Facebook), подключается к компьютеру просто через USB-кабель, имеет встроенный микрофон, а цена немногим превышает 120 тысяч рублей.



Для создания материалов для онлайн-курсов (MOOC) необходимы профессиональные инструменты – камкордеры или роботизированные камеры. Многие университеты, практикующие онлайн-образование, успели создать собственные небольшие студии для подготовки видео высокого качества с содержательным оформлением – титрами, акцентирующими внимание на ключевых пунктах лекции, формулами и чертежами, видео, презентациями и инфографикой, а также совмещением их в одном кадре с преподавателем. Здесь внимания заслуживает камкордер Panasonic AG-CX10, недавно появившийся на российском рынке. Помимо съемки в 4К при 60к/с в 10-битном цвете и кодеке HEVC он поддерживает множество функций и систем, позволяющих получить качество профессионального видео – возможность 24-кратного увеличения, в режиме I.ZOOM - 32x кратное при разрешении 4K и 48x с FHD, широкоугольный объектив, высокая светочувствительность. Функция автофокусировки позволяет отслеживать перемещения объекта или спикера в пределах кадра и корректировать резкость в автоматическом режиме. Автофокусировка активируется касанием по сенсорному дисплею. Кстати, сенсорный дисплей 3,5” можно развернуть к преподавателю, чтобы он контролировал свое положение в кадре. Чтобы видео не выглядело статичным, рекомендуется многокамерная съемка, например, в выпусках новостей используют 3-4 камеры. Переключение изображения с одной камеры на другую, вкрапление видеосюжетов и инфографики позволит избежать монотонности и придаст лекции объем и динамику.



Камера Panasonic AG-CX10 хороша тем, что вы можете использовать ее не только в студийных условиях, но и в других аудиториях, а также вне университета, например, для репортажей. Пятиосевая оптическая стабилизация изображения позволит снимать плавно без рывков и дрожания, как это бывает при съемке «с руки» без штатива. В условиях недостаточной освещенности, вам поможет встроенная в камеру LED-подсветка. Несмотря на внушительный профессиональный функционал камкордер весит всего 1,5 кг, а без ручки, аккумулятора и бленды (накладка на объектив для защиты от постороннего света) меньше килограмма. Так как WI-FI модуль уже встроен в камеру, вы можете вести трансляцию с места событий в режиме HD Live-стриминга.



Возвращаясь к созданию онлайн-курсов, следует отметить, что не все преподаватели легко адаптируются к чтению лекций в условиях студии. Намного убедительнее и живее они выглядят в привычной аудитории со своими студентами. Этот вариант создания видео для MOOC также возможен, если одну или несколько аудиторий оборудовать как большую студию со съемкой с нескольких стационарных точек. Здесь прекрасным решением станут роботизированные камеры или как их еще называют – PTZ-камеры (Pan-Tilt-Zoom - панорама, наклон и масштабирование). Это хорошо зарекомендовавшая себя AW-HN38H и новая модель AW-HE40. Бесплатное программное обеспечение Panasonic Camera Control Center позволяет управлять несколькими PTZ-камерами, панорамировать, масштабировать, регулировать качество изображения, поступающее с камер. Однако в большинстве случаев для профессионального многокамерного производства видео потребуется специальный микшер (можно виртуальный) или контроллер. AW-HN38H и AW-HE40 имеют встроенную поддержку NDI (Network Device Interface) и поэтому легко интегрируются с другим NDI-оборудованием, упрощая создание системы на удобном IP-протоколе без дополнительного конфигурирования.

Еще одним плюсом AW-HN38H и AW-HE40 в больших поточных аудиториях и конференц-залах станет возможность использования с этими PTZ-камерами программного обеспечения AW-SF200 для авто-трекинга перемещений. Оно позволяет управлять несколькими камерами с одного сервера. В отличие от функции автофокусировки, автотрекинг не только подстроит резкость изображения, но и повернет камеру при перемещении спикера по аудитории во время трансляции.



Зачастую университеты не располагают большими бюджетами, поэтому стремление сократить расходы на оборудование понятно, но не всегда оправдано и может привести к выбору устройств, не соответствующих поставленным задачам. Так как термины и технологии PTZ, NDI, автотрекинг, светочувствительность употребляются еще в одном сегменте – камер видеонаблюдения - клиент, увидев перечисление одних и тех же функций, делает выбор в пользу камер, предназначенных для других целей, но стоящих дешевле. Однако охранное видео и телевизионное видео отличаются качеством картинки и точностью работы поворотно-наклонного механизма. Сенсоры в профессиональных видеокамерах физически крупнее, они дают более высокое разрешение. Например, в моделях AW-HN38H и AW-HE40 сенсоры последнего поколения с размером ½.3, имеющие реальное, а не теоретическое разрешение FHD, их визуальное разрешение 1000 тв-линий, а не 700, как в телекамерах-конкурентах. В недорогих охранных камерах матрицы не превышают дюйма, а количество тв-линий около 625. Не говоря уже об отсутствии цветовой матрицы и подстройки цветовой температуры, а также цифрового шумоподавления, обеспечивающих высокое качество и не использующихся в камерах видеонаблюдения и некоторых телекамерах бюджетного сегмента. Не менее важно, что в PTZ-камерах видеонаблюдения менее точная работа поворотно-наклонного механизма, который не рассчитан на плавное панорамирование, наезды, отъезды, как в PTZ-камерах для видеосъемки.

Эти аспекты следует учитывать при выборе оборудования для аудиторий, где будет организована съемка видеоконтента для онлайн-курсов, они напрямую будут влиять на качество конечного продукта. В современном цифровом мире онлайн-контент — это своего рода визитная карточка университета, по качеству которого можно сделать вывод о тщательности подготовки, проработки и в целом об уровне преподавания в высшем учебном заведении.