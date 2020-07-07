7 июля 2020, 10:45

Panasonic и партнеры официально открыли умный город Берлин

Компании Panasonic и GSW Sigmaringen объявили об официальном открытии проекта Future Living Berlin - высокотехнологичного умного города, сочетающего энергоэффективность, экологичность и современные технологии (интернет по электросетям, IoT, подключенные устройства и т.д.). Этот проект пополнил портфолио умных городов Panasonic, реализуемых совместно с партнерами в разных регионах мира.



Future Living Berlin, созданный с использованием самых современных технологий, цифровизации и подключенных устройств, стал первым умным городом в Центральной Европе, ориентированным на энергонезависимость, устойчивое развитие и декарбонизацию общества, а также инклюзивность и широкое социальное взаимодействие.



Комментирует Дзюнити Судзуки, глава Совета директоров и Президент компании Panasonic Europe: «Этот проект объединил наш 60-летний опыт в области климатической техники, вместе с десятилетиями разработок фотоэлектрических панелей и аккумуляторов. А также страсть Panasonic к инновациям, которая формирует будущее для новых поколений».



Расположение: технополис Адлерсхоф



Умный квартал расположен на юге Берлина – в районе Адлерсхоф, который может стать крупнейшим технологическим хабом Германии. Около 1200 компаний и 20 исследовательских институтов Технического университета Берлина, отраслевые и исследовательские организаций уже разместили на территории 17 га свои представительства и лаборатории.



Основные факты о Future Living Berlin

Площадь: 7,604m²

Жилые апартаменты: 90

Коммерческая недвижимость: 10

Начало работ: Июль 2017

Установка фотоэлектрических панелей: Декабрь 2019

Установка тепловых насосов: Декабрь 2019

Владелец проекта: GSW Sigmaringen



Разработчики умного Берлина рискнули воссоздать в настоящем жилую среду будущего, реализуя девиз проекта «Живите в будущем. Сейчас». Все здания спроектированы и построены по принципам безбарьерной среды, с открытой архитектурой, благоприятствующей социальному взаимодействию. Инвестор и владелец проекта – компания GSW Sigmaringen GmbH – воплотила в жизнь идею универсального дизайна и доступности, а также комфортного проживания разных поколений.



Системы умного дома в апартаментах



В апартаментах используется IoT-платформа швейцарской компании digitalSTROM на базе технологии передачи данных по электросетям. Она поддерживает множество функций и сценариев умного дома и может гибко адаптироваться к особенностям жильцов.



digitalSTROM регулирует работу освещения, климатических систем и подключенной бытовой техники, закрытие и открытие дверей и другие операции. Кроме обычного бытового удобства это обеспечивает существенную экономию электричества и сокращение углеродного следа.



Смарт-телевизоры и колонки-коммуникаторы Panasonic при этом берут на себя функции управления умным домом и оповещают о важных событиях (кто-то звонит в дверь, сработала пожарная сигнализация, пришло сообщение о надвигающемся урагане и т.д.). Это может быть особенно важным для лиц, имеющих проблемы со слухом, поскольку сообщения могут выводиться на экран и проговариваться спикером.



Некоторые функции могут срабатывать автоматически (освещение, пожарная тревога), другие – запускаться со смартфона или смарт-часов, через голосовое управление или централизованную панель управления. Программная платформа digitalSTROM показывает текущее состояние дома, а также позволяет контролировать индивидуальные процессы и выводить предупреждения.



Умная кухня KIMOCON поддерживает подключаемую кухонную технику и может регулироваться в соответствии с ростом жильцов.



Цифровая система открытия дверей myPORT от компании Schindler позволяет резидентам беспрепятственно проходить в здания и свои апартаменты, используя RFID-карты или приложение на смартфоне. Система «узнает» жильцов по их профилям и автоматически обеспечивает доступ во все части района, включая лифты. Камеры, установленные на фронтонах домов и перед дверьми апартаментов, обеспечивают безопасность. Гости и обслуживающий персонал могут проходить по временным картам или кодам.



Энергоэффективность



Важнейшими характеристиками проекта Future Living Berlin стали экологичность и энергоэффективность - рациональное использование энергии, сгенерированной из природных источников непосредственно на территории комплекса.



Фотоэлектрические системы



На крышах домов установлено 600 высокоэффективных фотоэлектрических панелей Panasonic HIT общей мощностью 195kWp. Использование патентованной кремниевой технологии сделало их на 10% эффективнее других систем, а также более устойчивыми к физическому и температурному воздействию. Поскольку лето в Европе становится все более жарким, панели обеспечивают повышенную износостойкость и долговечность.



Системы хранения энергии

Аккумуляторы – еще одна важная часть энергосистемы Future Living Berlin, позволяющая накапливать избытки электричества, произведенного солнечными панелями, для использования в пасмурную погоду или темное время суток.



Система управления энергопотреблением



Основополагающим элементом энергосистемы умного Берлина стала система Energy Management Solution (EMS) от Panasonic для мониторинга и управления выработкой и потреблением электричества с помощью интеллектуальных алгоритмов.



По данным Eurostat , около 80% энергии, потребляемой домохозяйствами, приходится на отопление. Оно же выступает основным источником CO2. Во многом поэтому Panasonic сфокусировался на оптимизации систем обогрева, а также организации систем локального подогрева воды с использованием экологичных решений. Цель разработчиков - увеличить коэффициент потребления энергии, произведенной на месте, с 30-40% до 50-60%.



Европейский R&D-центр Panasonic создал решение для интеллектуального энергообеспечения. Фотоэлектрические панели на крышах интегрировали с тепловыми насосами Panasonic, действующими по принципу «воздух – вода», и специальной программной платформой. Последняя с помощью интеллектуальных контроллеров и алгоритмов постоянно отслеживает количество энергии, генерируемое фотоэлектрическими панелями, и решает, на что его использовать – на обогрев комнат или подогрев воды. Причем первое (поддержание оптимальной температуры в апартаментах и комфорта жильцов) предустановлено в качестве приоритетной задачи алгоритма. При этом учитывается множество факторов, в т.ч., сезонные характеристики: весной и осенью алгоритм использует солнечную энергию для обогрева помещений и воды, летом – исключительно на подогрев воды, а функция обогрева помещений отключена. В зимнее время, особенно с декабря по февраль, когда количество солнечных дней и интенсивность света невелики, система не рассчитывает на активную генерацию энергии солнечными панелями.



Команда специалистов Panasonic совместно с исследователями Технического университета Аахена провели лабораторные тесты описываемого решения, после чего его признали пригодным к использованию в реальных условиях, и в начале лета 2020 года началась его установка в Берлине. Отзывы первых пользователей помогут доработать софтверную часть решения. Рассматриваются также возможности добавления новых характеристик, в т.ч., искусственного интеллекта.



Тепловые насосы «воздух-вода»



В общей сложности в умном Берлине установлено 17 высокоэффективных экологичных тепловых насосов Panasonic Aquarea системы «воздух-вода» - от 2 до 5 шт на каждый дом. Для повышения производительности устройства используют облачный сервис Aquarea Service Cloud, позволяющий сервисным службам удаленно контролировать и обслуживать оборудование. Другое облачное решение от Panasonic - Aquarea Smart Cloud – позволяет пользователям с легкостью отслеживать собственное энергопотребление со смартфона и при необходимости его регулировать.



Шеринг электромобилей



Специально для жителей FLB организована система каршеринга на базе электрокаров DAIMLER smart и подземная парковка, места на которой бронируются через приложение, подключенное к системе управления умным домом. Первый год использования бесплатен, затем с резидентов будет взиматься оплата по системе индивидуального пользования (по числу и дальности поездок).



Система умного дома FLB включает:



В квартирах:

• Передача данных по электросети (digitalSTROM)

• Смарт-управление светом и затемнением (шторы), отоплением и кондиционированием

• Интеграция с IoT: умная кухня KIMOCON, телевизоры PANASONIC и проч.

• Различные сценарии: от полностью автоматизированной работы умного дома через систему смарт-датчиков до голосового управления

• Управление: мультиязыковая touch-панель

• Окна: открытие и закрытие по сенсорам

• Датчики движения

• Датчики освещенности

• Безопасность: детекторы дыма и протечек

• Датчики качества воздуха: температура, CO2, влажность

• Смарт-счетчики электричества, воды, тепла

• Раздельный климат-контроль в комнатах

• Автоматизированные жалюзи

• Централизованное управление освещением, смарт-колонками и ТВ

• Бесключевой доступ в квартиру

• Переключаемые розетки

• Голосовое управление через умные колонки

• Предварительно настроенная конфигурация системы управления



Инфраструктура:

• Система умных лифтов

• Умный доступ без ключей

• 100% WiFi-покрытие территории комплекса

• Станция выдачи заказов и отправлений

• Цифровая прачечная



Энергосистема Future Living Berlin:

• Тепловые насосы Panasonic – 17 шт

• Фотоэлектрические панели Panasonic HIT: 600 шт

• Общая мощность панелей: 195 кВт

• Объем системы хранения энергии (аккумуляторов): 156 кВ

• Объем солнечной энергии для питания тепловых насосов: 35% от 160 мВт

• Прямое использование: 90%

• Умные системы контроля: 150 шт



Производителем солнечной энергии выступает немецкая компания Polarstern. Она продает ее напрямую жильцам умного района, благодаря чему они экономят более 15% стоимости на инфраструктурных издержках.

