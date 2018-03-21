Охранный датчик движения для уличной установки: выбор профи

21 марта 2018, 15:45

Как защитить свой дом, сделать его неприступной крепостью? Замки и засовы сберегут ваше имущество, но что делать с охраной наружной территории? Отвечая на этот вопрос, своими знаниями и опытом делятся специалисты компании Секур, осведомленные об особенностях систем сигнализации различной сложности.

“Оптимальным решением является установка сигнализации, фиксирующей попытки несанкционированного проникновения. Основным элементом сигнализации является охранный извещатель, поэтому правильный выбор устройств - основа для построения безопасного окружения.”



Инфракрасный пассивный датчик движения: устройство и особенности



Наиболее распространенными являются инфракрасные пассивные датчики движения. Принцип их действия построен на выявлении изменения обстановки в ИК диапазоне излучения. Для этого извещатель оснащен пироэлектрическим сенсором, который анализирует входящие тепловые лучи. Конструктивно, пассивный ИК охранный датчик движения состоит из таких основных элементов:

оптической системы линз Френеля, фокусирующей тепловые лучи на пироэлектрическом элементе и формирующей вид и форму зоны чувствительности

пироэлектрический элемент, регистрирующий тепловое излучение

системе обработки сигналов

Пассивным датчик называется потому что только регистрирует поступающее излучение, не излучая. А датчиком движения - так как определяет объект только если тот движется. Причина в конструкции извещателя: система линз делит контролируемую зону на сектора, отслеживая последовательные изменения теплового фона.Конфигурация зоны чувствительности (зона обнаружения) также оказывает влияние на область применения извещателя. Вид и форма зоны обнаружения показаны на рисунке:

1. Зона чувствительности представляет собой некий объем, что хорошо для установки датчиков внутри объемного помещения (комнаты и т.п.);2. Зона обнаружения - плоскость. Датчики с поверхностной зоной обнаружения еще называют "штора";3. Вид зоны обнаружения - луч.Особенностями ИК-датчиков, влияющими на количество ложных срабатываний, являются их восприимчивость к засвету от случайных источников тепла и движению воздуха (конвекционные тепловые потоки). Это необходимо учитывать, выбирая место установки датчика: вдали от сквозняков, радиаторов отопления и форточек.Однако при установке на улице эти советы лишены практического смысла - охраняемая территория обычно пронизана сквозняками. В этом случае следует использовать датчики, в которых блок обработки сигналов обеспечит максимально точное распознавание полезного сигнала от движущегося объекта на фоне помех. Например, датчики Optex - мирового лидера в области производства охранных извещателей. В них использованы технологические решения, сводящие ложные срабатывания к минимуму в условиях эксплуатации вне помещения.Самым востребованным извещателем, проверенном на сотнях объектов и получившем неизменно отличные отзывы, является датчик охраны периметра Optex LX-802N - всепогодный узконаправленный извещатель "штора".

Зона детекции такого датчика напоминает сплошной занавес. Отличительной особенностью является увеличенная дальность обнаружения, поэтому датчики этого типа рекомендуется устанавливать там, где необходимо вести наблюдение периметральных зон, проходов, коридоров. Optex LX-802N имеет дальность детекции до 24 метров, стабильно функционирует в широком диапазоне температур окружающей среды, прост в установке. Его можно интегрировать в уже установленную охранную систему для управления освещением, видеонаблюдением или другим оборудованием. Поэтому наши специалисты смело рекомендуют использовать его для построения системы охраны периметра.