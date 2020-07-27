Как выбирается охранная система? Несколько секретов от "Охранных систем"

27 июля 2020, 16:42

Защита имущества – это важная цель, которая стоит перед хозяином квартиры, магазина или завода. Ведь не хочется, чтобы в какой-то момент к вам проникли преступники и ограбили.

Выход только один – надежная охранная система, которая давно уже перестала быть предметом роскоши. Это необходимость. Теперь вам только остается продумать каждую мелочь и «Охранные системы» в этом помогут своими советами.

Как выбрать подходящий вариант?

Способ оповещения

- В случае незаконного проникновения просто включится звуковое оповещение. В большинстве случаев это должно отпугнуть злоумышленника, хотя бывают и исключения.

- Сигнал об опасности придет на телефон владельцу. В таком случае вам нужно самостоятельно вызывать правоохранительные органы. Это не всегда бывает удобно, поскольку можете пропустить уведомление или быть в отъезде.

- Сигнал передается на пульт охране и те сразу же выезжают на объект. Также уведомляется хозяин о незаконном проникновении.

Тип системы

- Проводная система считается классикой. Она славится довольно доступной стоимостью. Вот только стоит помнить, что для помещений, где недавно делали ремонт, это не совсем подходит. Ведь придется повреждать покрытие. К тому же более сложный монтаж.

- Беспроводная стала пользоваться спросом немного позднее. Для ее установки не нужно повреждать покрытие. Соответственно монтаж более простой. Вот только стоимость по сравнению с предыдущим вариантом немного выше. А еще в случае поломки сложнее починить.

От чего работает

- Сеть. Один из самых популярных вариантов. Вот только работа системы напрямую зависит от электричества. Если оно пропадет, то сигнализация тоже отключится. В таком случае вам стоит побеспокоиться о запасном источнике питания, если есть такая возможность.

- Батарея. Это обеспечивает бесперебойную работу системы. Вот только вам придется следить за зарядом. Когда нужно будет менять, то загорится соответствующий индикатор. К тому же владельцу на телефон может прийти соответствующее оповещение.

Это были основные критерии, которые необходимо учитывать во время выбора. Хотя также стоит вспомнить еще такое:

- это будет просто охрана или еще защита от пожара;

- какие датчики будете устанавливать;

- площадь и особенности помещения.

Учитывайте каждую деталь, чтобы организовать максимальную защиту своего имущества и «Охранные системы» станут надежным советчиком.