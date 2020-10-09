Комплекты для умного дома Bron

9 октября 2020, 20:46

РОМСАТ представила решение для комфортной и безопасной жизни от украинского производителя Bron.



Данная смарт система является комплексной - обеспечивает охрану помещения и предоставляет широкие возможности по автоматизации домашних приборов.



Одной из особенностей Bron есть центр управления системы - Хаб. Он сделан в виде планшета, с беспроводным или Ethernet подключением к интернету, встроенным 2G/3G модулем. Центральный Хаб имеет возможность подключаться к кондиционерам, домофонным системам зданий и интегрировать в свою систему видеокамеры сторонних производителей, в том числе и UniView.

Кроме Хаба в систему Bron входит:



Датчик протечки воды вместе с системой автоматического перекрытия

Видеокамера Bron

Датчики дыма и газа

Датчики температуры и влажности

Датчики движения и открытия дверей

Умные розетка и реле сухих контактов

Все датчики передают сигналы к Хабу беспроводным защищенным протоколом.



Также смарт система Bron имеет удобное приложение для удаленного управления и наблюдения за своим домом.