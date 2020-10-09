9 октября 2020, 20:46

Комплекты для умного дома Bron

РОМСАТ представила решение для комфортной и безопасной жизни от украинского производителя Bron.

Данная смарт система является комплексной - обеспечивает охрану помещения и предоставляет широкие возможности по автоматизации домашних приборов.

Одной из особенностей Bron есть центр управления системы - Хаб. Он сделан в виде планшета, с беспроводным или Ethernet подключением к интернету, встроенным 2G/3G модулем. Центральный Хаб имеет возможность подключаться к кондиционерам, домофонным системам зданий и интегрировать в свою систему видеокамеры сторонних производителей, в том числе и UniView.

Кроме Хаба в систему Bron входит:

Датчик протечки воды вместе с системой автоматического перекрытия
Видеокамера Bron
Датчики дыма и газа
Датчики температуры и влажности
Датчики движения и открытия дверей
Умные розетка и реле сухих контактов
Все датчики передают сигналы к Хабу беспроводным защищенным протоколом.

Также смарт система Bron имеет удобное приложение для удаленного управления и наблюдения за своим домом.

С комплектом Bron вашему Умному Дома будет обеспечена защита, комфорт и энергоэффективность!

РОМСАТ - официальный дистрибьютор Bron в Украине.
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