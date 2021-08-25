Спрос на компьютеры в ближайшие годы будет падать, но не слишком стремительно

25 августа 2021, 14:45

Согласно свежему прогнозу аналитической компании International Data Corporation (IDC), мировые поставки ПК по итогам текущего года вырастут на 14,2 % до 347 млн единиц, а не на 18 %, как это прогнозировалось ещё в мае. Основными причинами замедления темпов роста называются логистические проблемы на фоне пандемии коронавируса. Рост планшетного рынка окажется ещё скромнее и составит всего 3,4 %.

Компания отмечает, что несмотря на существующий спрос уровень предложения по-прежнему ограничен. За период с 2021 по 2025 совокупные годовые темпы роста поставок готовых настольных ПК, ноутбуков и рабочих станций составят порядка 3,2 %, а планшетов — 1,5 %. Несмотря на кратковременные ограничения, связанные с поставками интегральных схем, основную долю роста рынка ПК в будущем будут обеспечивать ноутбуки, считают аналитики.



Более ранние прогнозы IDC на 2023 год, озвученные ещё в 2019 году, указывали, что общие поставки персональных компьютеров должны увеличиться до 367 млн единиц. Однако в нынешних реалиях прогнозируются поставки на уровне полумиллиарда единиц.



По мнению экспертов, в ближайшие годы потребители начнут больше тратить денег на развлечение и досуг — категории товаров и услуг, наиболее значительно пострадавшие из-за ограничительных мер, направленных на борьбу с COVID-19. В меньшей степени потребители будут вкладываться в покупку новых технологий. Другими словами, аналитики прогнозируют неизбежное снижение спроса на новые ПК и ноутбуки в ближайшие годы, но к тому моменту уровень доступности этих устройств будет значительно выше, чем в коронавирусную эпоху.

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