На мировом рынке квантовых вычислений ожидается стремительный рост

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала свой первый прогноз по мировому рынку квантовых вычислений: аналитики полагают, что объём данной отрасли в денежном выражении в ближайшие годы будет быстро расти.
По оценкам, в прошлом году затраты в сегменте квантовых вычислений в глобальном масштабе составили приблизительно $412 млн. В последующие годы расширению рынка, по мнению экспертов, будут способствовать прорывные достижения в обозначенной сфере, а также развивающаяся инфраструктура услуг, предоставляемых по модели «квантовые вычисления как сервис».
В период с 2021 по 2027 год показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на мировом рынке прогнозируется на уровне 50,9 %. В результате, в 2027-м затраты в сфере квантовых вычислений достигнут $8,6 млрд.
Параллельно будут расти и инвестиции в технологии и платформы квантовых вычислений. По данному направлению величина CAGR до 2027 года ожидается на уровне 11,3 %. Если этот прогноз оправдается, в 2027-м вложения достигнут практически $16,4 млрд.
Аналитики IDC полагают, что эти инвестиции приведут к появлению квантовых систем нового поколения, а сфера применения соответствующих технологий значительно расширится. При этом квантовые вычисления начнут проникать в новые рыночные сегменты.
(С) 3dnews