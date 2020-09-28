Предложено решение для создания квантовой памяти в полупроводниках

28 сентября 2020, 10:45

Для развития квантовых вычислений понадобятся квантовые аналоги оперативной памяти и жёстких дисков.

Одни данные необходимо хранить условно короткое время, а другие — очень и очень долго. И если с «коротко» всё более-менее ясно, то с длительным хранением квантовых состояний (кубитов) есть серьёзные трудности. Помочь в этом обещает новое исследование в Чикагском университете.