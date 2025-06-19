Большинство армий НАТО не соответствуют украинским стандартам - Ходжес

19 июня 2025, 11:15

Украина удивила Альянс нестандартными подходами и высокой эффективностью в применении беспилотников, морских дронов и других технологий, заявил генерал армии США в отставке Бен Ходжес.

«Большинство армий НАТО не соответствуют украинским стандартам боевой эффективности. Я думаю, что украинцы смотрят на нас немного свысока, когда слышат: "Мы приедем, чтобы вас обучать". Мы должны умолять их помочь нам научиться делать то, что они делают», — сказал он в интервью Kyiv Post.



Ходжес также отметил наш успех в Черном море, добавив, что Украина «показали всему миру, что можно победить регулярный флот без своих кораблей».

