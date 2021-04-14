Samsung укрепила доминирующее положение на рынке памяти для смартфонов в 2020

14 апреля 2021, 10:15

По данным аналитической компании Strategy Analytics, на долю Samsung Electronics, крупнейшего в мире производителя памяти DRAM и NAND, по итогам 2020 года приходилось 49 % глобального рынка памяти для смартфонов.

По сравнению с 2019 годом показатель улучшился на два процентных пункта, что говорит о более чем уверенном доминировании южнокорейской компании в этом сегменте.



Что касается конкурентов Samsung на рыке памяти для смартфонов, то на второй строчке рейтинга с долей в 21 % расположилась южнокорейская компания SK hynix, а замыкает тройку лидеров американская Micron Technologies, которая по итогам 2020 года заняла 13 % рынка. В целом же глобальный рынок памяти для смартфонов в прошлом году вырос на 4 % по сравнению с предыдущим годом и достиг в $41 млрд.



Доля Samsung в сегменте модулей оперативной памяти DRAM для смартфонов составила 55 %, тогда как годом ранее этот показатель был равен 50,9 %. Доля SK hynix в этом сегменте упала с 29,2 % в 2019 году до 24 % в 2020 году, а вот Micron немного расширила своё присутствие с 18,5 % до 20 %. Общая выручка внутри рынка памяти DRAM для смартфонов за прошлый год выросла только 1 % из-за невысокого спроса на продукцию данного типа.



На рынке флеш-памяти NAND для смартфонов доля Samsung составила 42 %. В тройку лидеров в этом сегменте также вошли японская компания Kioxia с долей в 22 % и южнокорейская SK hynix, занявшая 17 % рынка. По данным Strategy Analytics, глобальный рынок флеш-памяти NAND для смартфонов продемонстрировал рост на уровне 8 % в годовом исчислении благодаря устойчивому спросу на флеш-накопители большой ёмкости, построенные на базе модулей NAND.

(С) 3dnews.