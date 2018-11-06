Lenovo представила беспроводные наушники с защитой корпуса от влаги

6 ноября 2018, 12:45

Китайская компания Lenovo представила свои первые полностью беспроводные наушники - Air Wireless Bluetooth Headset.



Новинка состоит из двух модулей – для правого и левого уха, и доступна в белом либо черном цветовом решении корпуса.

Внутри Air Wireless Bluetooth Headset – чип BES IZ 2000 AI, который, как утверждается, обеспечивает высокую энергетическую эффективность и хорошую стабилизацию сигнала.



Обмен данными с источником сигнала выполняется посредством Bluetooth 4.2.



Air Wireless Bluetooth Headset имеют 6-миллиметровые излучатели. Диапазон воспроизводимых частот – от 20 Гц до 20 кГц.

Штатным комплектом поставки предусмотрен зарядный футляр со встроенной аккумуляторной батареей. Общее чисто автономной работы достигает 10 часов.Корпус новинки защищен по стандарту IPX5, то есть от капель дождя или жидкости иного плана.Новинка поступит в продажу в ближайшее время. Стоимость - $45.