Beyerdynamic представила крутые наушники Amiron Wireless за €700

7 мая 2018, 9:45

Малоизвестная у нас немецкая компания Beyerdynamic представила свои новые наушники высокого класса - Amiron Wireless.



Новинка поступит в продаже в середине этого месяца.

Девайс относится к устройствам накладного типа.



Внутри – высококачественные излучатели, а заявленный диапазон воспроизводимых частот – до 5 Гц до 40 кГц.



Подключение к источнику звука выполняется посредством протокола Bluetooth 4.2. Диапазон стабильного подключения – до 10 метров в зоне прямой видимости.



Отдельно обращается внимание на поддержку аудиокодека Qualcomm aptX, который обеспечивает CD-качество звука при беспроводной передаче музыки (сжатие данных без потерь).





Емкость встроенного аккумулятора – 1050 мАч. Согласно официальным данным, одного полного заряда хватит на 30 часов работы. Заряжается аккумулятор примерно 2 часа.



Вес наушников – 380 грамм.



Новинка уже доступна в продаже на территории Германии по цене в 700 евро.