Xiaomi выпустит беспроводные наушники-вкладыши с активным шумоподавлением

3 августа 2020, 12:45

В ассортименте Xiaomi уже есть полностью беспроводные наушники погружного типа: это, в частности, модели Mi True Wireless Earphones 2 и Mi True Wireless Earphones Basic.

Как теперь сообщают интернет-источники, китайская компания готовит к выпуску ещё одну подобную новинку.



Информация о продукте появилась на сайте организации Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG). Устройство фигурирует под названием Mi Active Noise Cancelling Wireless Earphones.



Как отмечают сетевые ресурсы, новинка станет первыми беспроводными наушниками-вкладышами под брендом Xiaomi, оснащёнными системой активного шумоподавления.



Продукт имеет кодовое обозначение LYXQEJ05WM. Известно, что реализована поддержка беспроводной связи Bluetooth 5.0. Сертификация IPX4 говорит о защите от влаги.



Очевидно, наушники получат несколько микрофонов, которые будут отвечать за работу системы шумоподавления. Скорее всего, будет реализован режим, позволяющий одновременно наслаждаться музыкой и слышать звуки окружающей среды.

Сертификация Bluetooth SIG означает, что анонс Mi Active Noise Cancelling Wireless Earphones уже не за горами. Наблюдатели полагаю, что футляр для наушников будет поддерживать беспроводную подзарядку.



(C) 3Dnews