Официальный анонс наушников Razer Hammerhead True Wireless X

29 июня 2021, 12:45

Razer анонсировал Hammerhead True Wireless X, новые высокопроизводительные наушники, которые выделяются среди других сенсорным управлением с зеленой светодиодной подсветкой, создающей стильный образ.

Hammerhead True Wireless X - это универсальные наушники, оптимизированные для геймеров, с игровым режимом с низкой задержкой 60мс, обеспечивающие насыщенный звук с эффектом погружения через специально настроенные 13-миллиметровые динамики.Наушники Hammerhead True Wireless X, совместимые с Google Fast Pair для Android и использующие Bluetooth 5.2 с автоматическим сопряжением, обеспечивают быстрое, удобное и надежное соединение, идеально подходят для использования со смартфонами, планшетами, ноутбуками и консолями.*Настраиваемые сенсорные элементы управления со светодиодной подсветкой на каждом наушнике обеспечивают быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям, таким как управление вызовами, регулировкой громкости или активацией игрового режима. Новое приложение Razer Audio, которое выходит вместе с Hammerhead True Wireless X, позволяет пользователям точно настраивать звучание, световые эффекты и яркость, а также переназначать сенсорное управление в соответствии с их предпочтениями.Hammerhead True Wireless X обеспечивает до 24 часов работы с включенной подсветкой (и до 28 часов работы с отключенной) для игр и просмотра мультимедиа в течение всего дня, что делает их идеальными наушниками для мобильного гейминга, для которого нужна надежная гарнитура с низкой задержкой и кристально чистым звуком.В продаже с 8 июня 2021 на Razer.com и в других точках продажи Razer.РРЦ: $79.99 USD / €89.99 EUR MSRP