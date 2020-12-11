Официальный анонс новых наушников Razer Hammerhead True Wireless Pro

11 декабря 2020, 14:45

Razer, ведущий мировой лайфстайл бренд для геймеров, анонсировал наушники Razer Hammerhead True Wireless Pro с сертифицированным THX для высококачественного звука и передовым гибридным активным шумоподавлением для достижения непревзойденного и ничем не нарушаемого прослушивания. Оцените четкий, чистый звук и впечатляющие басы, готовые к любой ситуации - независимо от того, находитесь ли вы в пути или работаете дома.

Как и в случае с любимцами фанатов стандартными наушниками Hammerhead True Wireless, модель Pro оснащена удобным сенсорным управлением и поддержкой голосовой поддержки, настраиваемым подключением Bluetooth с низкой задержкой и увеличенным сроком службы батареи с зарядным футляром. Удобная, надежная посадка с улучшенной шумоизоляцией гарантируется вкладышами в ушные раковины и вставками из высококачественной пены с эффектом памяти Comply. Наушники Hammerhead True Wireless Pro также имеют степень защиты IPX4 для защиты от пота и брызг.



Hammerhead True Wireless Pro использует гибридный ANC (активное шумоподавление) для устранения как внешнего, так и нежелательного внутреннего шума путем одновременной генерации обратных звуковых волн в сочетании с улучшенным решением пассивной шумоизоляции. Это достигается за счет включения двух внешних (с прямой связью) и двух внутренних (с обратной связью) микрофонов для обеспечения кристально чистого звука.



Чтобы соответствовать строгим требованиям сертификации THX, оцениваются мелкие детали, такие как частотный диапазон и отклик, и устройство должно быть способно воспроизводить чистый вокал и глубокие басы с нулевым искажением на большой громкости. Для сертификации также нужная отличная звукоизоляция, которую Hammerhead True Wireless Pro обеспечивает с помощью особого дизайна внутриканальных наушников для более плотной посадки. Индивидуальные уровни комфорта или акустические параметры обеспечиваются черными насадками из пеноматериала премиум-класса Comply или одним из шести наборов силиконовых насадок, разного размера и из различных материалов.

Наушники Razer Hammerhead True Wireless Pro обеспечивают широкую звуковую гамму для мобильных игр, фильмов и музыки благодаря своим 10-мм динамикам и частотной характеристике 20-20 кГц. При включенном игровом режиме с сенсорной активацией настраиваемое соединение Bluetooth 5.1 сокращает задержку до 60 мс во время игры, поэтому пользователи могут реагировать быстрее на 50%[1], обеспечивая лучшую синхронизацию аудио и видео.