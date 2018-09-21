Huawei Freebuds 2 Pro – наушники со способностью заряжаться от корпуса смартфона

21 сентября 2018, 14:15

Профильный ресурс WinFuture поделился некоторыми подробностями о новых наушниках Huawei под названием Freebuds 2 Pro, которые на данный момент пока еще не были представлены официально.

Судя по всему, грядущая новинка будет обладать дизайном в стиле наушников AirPod от компании Apple. Ключевая изюминка новинки в способности подзаряжаться от корпуса смартфона.



Кроме того, наушники получат поддержку Bluetooth 5.0, а время автономной работы на одном заряде аккумулятора составит 15 часов. Отдельно отмечена поддержка голосового помощника Google Assistant. Вес гаджета всего 4,1 грамма.

Анонс Freebuds 2 Pro, скорее всего, состоится на специальном мероприятии Huawei 16 октября, вместе с анонсом флагманского смартфона Huawei Mate 20.