Apple отчиталась за квартал

7 августа 2017, 12:45

Компания Apple раскрыла неаудированные финансовые и операционные результаты за III финансовый квартал 2017 года.

Выручка компании прибавила 7,2% г/г до $45,4 млрд. В региональной разбивке основной "точкой роста" стало американское подразделение, которое нарастило продажи на 13% г/г и принесло 44,9% выручки. Продажи в Европе выросли на 11% г/г, в Китае снизились на 10% г/г, в Японии выросли на 3% г/г. В продуктовой разбивке выдающиеся результаты показал сегмент услуг/сервисов, прибавивший рекордные за последние годы 22%. В отчетном квартале на последний сегмент пришлось 16% совокупной выручки Apple. Продажи же флагманских продуктов по-прежнему недалеки от стагнации: продажи iPhone выросли на 3% г/г (+2% г/г в штуках), а iPad - прибавили 2% г/г (+15% г/г в штуках).



Судя по всему, активный рост в сегменте услуг/сервисов был обусловлен кумулятивным эффектом на фоне развития экосистемы распространения цифрового контента. Помимо этого, важным драйвером роста могла стать и ведущая активную глобальную экспансию платежная система Apple Pay. В отличие от Samsung Pay, Apple Pay, по слухам, берёт комиссию с банков за каждую покупку с помощью своего сервиса в размере 0,05-0,12%, что в масштабах Apple способно генерировать значительные объемы чистой комиссионной выручки. Рентабельность Apple на уровне OIBDA за отчетный квартал сократилась г/г на 0,9 п.п. до 28,9% ($13,1 млрд). Операционная прибыль прибавила 6,6% г/г до $10,8 млрд из-за роста доли относительно высокомаржинальной выручки от продажи услуг/сервисов. Чистая прибыль компании возросла г/г на 11,8% до $8,7 млрд. Инвестиции без учёта характерных для технологических компаний расходов инвестиционного типа на маркетинг и т.п. составили $2,3 млрд.Чистый долг из-за обилия денежных средств и ликвидных активов на счетах был отрицательным (-$165,2 млрд). Компания активно платит дивиденды. За календарный 2016 год на выкуп акций, денежные выплаты, распределение капитала среди акционеров и т.п. было направлено $48 млрд (примерно 69% OIBDA за период). За календарное первое полугодие 2017 года на распределение капитала (преимущественно посредством выкупа акций) было направлено $21,9 млрд (примерно 74% OIBDA за период). Разводненное количество акций во втором квартале г/г сократилось на 4,4% до 5,23 млрд шт. В целом отчётность компании выглядит сильной, лучше ожиданий. На премаркете акции растут на 6% до $159 за бумагу. Ожидается открытие торгов на NASDAQ гэпом вверх. По нашим прогнозам, на горизонте ближайших 6-9 месяцев котировки акций Apple могут вырасти до отметки $190.



