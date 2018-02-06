6 февраля 2018, 12:15

Общая выручка Apple за отчётный квартал выросла на 12,7% (г/г) до $88,3 млрд.

В продуктовой разбивке 70% выручки ИТ-корпорации принесли продажи iPhone (+13% г/г до $61,6 млрд), 10% – сервисы, в т.ч. Apple Pay (+18% г/г до $8,5 млрд), 8% – компьютеры Mac (-5% г/г до $6,9 млрд), 7% – планшеты IPad (+6% г/г до $5,9 млрд), 6% – прочие продукты, в т.ч. TV, Watch и Beats (+4% г/г до $6,2 млрд). Всего продано 78,3 млн iPhone (-1% г/г), 13,1 млн iPad (+1% г/г) и 5,4 млн Mac (-5% г/г).



В региональной разбивке выручки: 40% пришлось на продажи в США (+10% г/г до $35 млрд); 24% - Европу (+14% г/г до $21 млрд), 20,3% - Китай (+11% г/г до $18 млрд), 8,2% - Японию (+26% г/г до $7,2 млрд).



Рентабельность Apple на уровне OIBDA по выручке снизилась на 0,8 процентного пункта (г/г) до 32,9% ($29 млрд) из-за продолжающегося опережающего роста расходов на НИОКР и снижения амортизации. Операционная прибыль выросла на 12,5% (г/г) до $26,3 млрд, а чистая прибыль – на 12,2% до $20,1 млрд.



Инвестиции без учёта характерного для высокотехнологичных компаний расходов «инвестиционного типа» выросли на $3,1 млрд. Соотношение чистый долг (-$163 млрд)/12мес. OIBDA отрицательно из-за большого объёма кэша и ликвидных активов на счетах.



Компания активно платит дивиденды: за календарный 2017 год на выкуп акций, денежные выплаты и прочие способы распределения капитала среди акционеров было направлено $47,4 млрд (64% OIBDA за период). Разводнённое количество акций вследствие реализации программы выкупа сократилось на 3,2% (г/г) до 5,16 млрд шт.



На момент публикации отчётности стоимость акции составляла $167,7, рыночная капитализация – $864 млрд, в свободном обращении находилось 82% бумаг.



Квартальная отчётность Apple фундаментально сильная, эмитент справедливо оценён рынком. Корпорация продает меньше устройств, но компенсирует это повышением цен, пользуясь конкурентными преимуществами продукции и улучшением экономической конъюнктуры в Азии (в Японии и КНР у компании исторически наиболее маржинальные продажи). Важной «точкой роста» бизнеса остается сегмент услуг. Таким образом, компания монетизирует обширную экосистему устройств. Менеджмент сообщил, что планирует вы-платить $163 млрд «лишнего» кэша на счетах, тем самым избавившись от отрицательного чистого долга. Акции могут быть интересны, в первую очередь, с учётом предстоящих дивидендов и снижения налогов из-за проводимой Трампом реформы.







