Eaton отчитывается об улучшении финансовых показателей в 1 квартале 2017 года

23 мая 2017, 9:45

Компания Eaton объявила о том, что чистая и операционная прибыль на акцию в первом квартале 2017 года составили $0,96.

Чистая прибыль на акцию в первом квартале 2017 года увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Операционная прибыль на акцию без учёта расходов на интеграцию недавних приобретений в размере $1 млн в первом квартале 2017 года и $1 млн в первом квартале 2016 года, также увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Продажи в первом квартале 2017 года составили $4,8 млрд, что на 1% больше, чем в аналогичный период 2016 года. Увеличение продаж обусловлено 2%-м ростом органических продаж, частично компенсированным 1%-м снижением в связи с негативным влиянием курса иностранных валют.



«Операционная прибыль на акцию в первом квартале оказалась выше верхней границы нашего прогноза, — отмечает Крейг Арнольд, президент, главный операционный директор и член совета директоров компании Eaton. — В начале квартала мы ожидали, что в связи с падением органических продаж и негативным влиянием курса иностранных валют продажи сократятся на 3%. Однако вместо этого наши органические продажи увеличились на 2%, а негативное влияние курса иностранных валют было не таким сильным, как мы предполагали, что привело к 1% росту доходов. Это был первый рост доходов по итогам квартала после 4-го квартала 2014 года, что свидетельствует о начале восстановления ряда наших рынков».



«Маржинальная прибыль подразделений в первом квартале составила 14,4%, — комментирует г-н Арнольд. — Без учета расходов на реструктуризацию, составивших в этом квартале $17 млн, маржинальная прибыль подразделений составила 14,8%. Денежные поступления от операционной деятельности в первом квартале составили $463 млн, что является новым рекордом для первых кварталов. Поступления учитывают $100 млн, которые мы вложили в программу пенсионного страхования США. Мы продолжили возвращать значительные суммы нашим акционерам, повысив в феврале квартальные дивиденды на 5% и выкупив в этом квартале акции на сумму $255 млн».



«Рост количества заказов показывает улучшение в большинстве сегментов по сравнению с 4-м кварталом 2016 года, — говорит Крейг Арнольд. — В частности, в сегменте „Гидравлика“ количество заказов выросло на 22% по сравнению с ростом в 8% в прошлом квартале, а заказы в сегменте „Электротехнические системы и услуги“ остались на том же уровне по сравнению с 7% падения в прошлом квартале».



«В свете наших сильных показателей в первом квартале мы приняли решение о повышении нашего прогноза по прибыли на акцию на этот год на $0,15, что на 3% выше нашего промежуточного прогноза. В целом, в 2017 году мы ожидаем, что чистая и операционная прибыль на акцию будет колебаться в районе $4,45-$4,75, что на 9% выше нашего промежуточного прогноза по итогам 2016 года. Мы полагаем, что чистая прибыль и операционная прибыль на акцию во втором квартале 2017 года будут колебаться между $1,05 и $1,15».



Продажи в сегменте «Электротехнические продукты» составили $1,7 млрд, что на 2% больше, чем в аналогичный период 2016 года. Органические продажи повысились на 3% и были частично скомпенсированы негативным влиянием курса иностранных валют, составившим 1%. Операционная прибыль без учета расходов на интеграцию недавних приобретений в размере $1 млн составила $298 млн, что на 10% выше, чем в первом квартале 2016 года.



«Операционная маржа в первом квартале составила 17,4%, а без учета расходов на реструктуризацию в размере $3 млн — 17,6%, — отмечает г-н Арнольд. — Заказы в первом квартале выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, что вызвано ростом в Северной и Южной Америке, а также в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, тогда как ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе осталась прежней. В странах Северной и Южной Америки рост был обусловлен увеличением количества заказов на продукцию и решения для жилых объектов и на освещение, а в европейском регионе мы зафиксировали усиление в сегменте систем промышленного контроля».



Продажи в подразделении «Электротехнические системы и услуги» составили $1,3 млрд, что на 1% ниже, чем в первом квартале 2016 года. Уровень органических продаж не изменился, а негативное влияние курса иностранных валют составило 1%. Операционная прибыль в данном сегменте составила $155 млн, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.



«Операционная маржа составила 11,6%, а без учета расходов на реструктуризацию в размере $2 млн — 11,8%, — отмечает г-н Арнольд. — На маржу по-прежнему оказывает влияние спад на крупных промышленных проектах и на рынках нефти и газа».



«Заказы в первом квартале остались на том же уровне, что и в аналогичный квартал 2016 года, так как снижение показателей на американских рынках и в странах Европы, Ближнего Востока и Африки было компенсировано улучшением ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — говорит он. — Снижение показателей в странах Северной и Южной Америки и странах ЕБВА во многом объясняется меньшим спросом на решения для обеспечения качественного электропитания, отражающим спад после сильного 2016 года. Двузначный рост в АТР в течение квартала стал возможен благодаря значительным проектным заказам».



Продажи Гидравлического подразделения составили $587 млн, что на 7% выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Органические продажи увеличились на 9% и были частично скомпенсированы негативным влиянием курса иностранных валют, составившим 2%. Операционная прибыль в первом квартале достигла $60 млн, что демонстрирует 46%-й рост по сравнению с первым кварталом 2016 года, обусловленный увеличением доходов с органических продаж и уменьшением расходов на реструктуризацию.



«Наша операционная маржа в этом квартале составила 10,2%, а без учета расходов на реструктуризацию в размере $9 млн — 11,8%, — отмечает г-н Арнольд. — Заказы на продукцию Гидравлического подразделения в первом квартале 2017 года увеличились на внушительные 22% по сравнению с первым кварталом 2016 года, показав рост во всех географических регионах, в особенности на Азиатско-Тихоокеанском рынке. Увеличение количества заказов наблюдалось как от производителей оригинального оборудования, так и от дистрибьюторов».



Продажи Аэрокосмического подразделения составили $428 млн, что на 4% ниже, чем в первом квартале 2016 года. Органические продажи снизились на 1%, а негативное влияние курса иностранных валют составило 3%. Операционная прибыль в первом квартале составила $79 млн, что на 1% ниже, чем за аналогичный период 2016 года.