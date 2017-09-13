Eaton сообщает о повышении чистой и операционной прибыли во втором квартале

13 сентября 2017, 10:15

Компания Eaton объявила о том, что чистая и операционная прибыль на акцию во втором квартале 2017 года составили $1,15.

Чистая прибыль на акцию во втором квартале 2017 года увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Операционная прибыль на акцию без учёта расходов на интеграцию недавних приобретений в размере $1 млн в первых кварталах 2017 и 2016 года также увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Продажи в первом квартале 2017 года составили $5,1 млрд, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Увеличение продаж обусловлено 2%-м ростом органических продаж, частично компенсированным 1%-м снижением в связи с негативным влиянием курса иностранных валют.



«Операционная прибыль на акцию во втором квартале оказалась на уровне верхней границы нашего прогноза, – отмечает Крейг Арнольд, президент, главный операционный директор и член совета директоров компании Eaton. – В начале квартала мы ожидали рост органических продаж на 1-2% и 1,5%-ное негативное влияние курса иностранных валют. В результате наши органические продажи выросли на 2%, что соответствует верхней границе прогноза, а негативное влияние курса иностранных валют на продажи было меньше, чем мы ожидали, и составило всего 1%. Рост органических продаж на 2% совпадает с тем ростом, который был у нас в первом квартале 2017 года».

«Маржинальная прибыль подразделений во втором квартале составила 15,6%, – комментирует г-н Арнольд. – Без учета расходов на реструктуризацию, составивших в этом квартале $27 млн, маржинальная прибыль подразделений составила 16,2%. Это составляет рост на 1,4 п.п. по сравнению с первым кварталом 2017 года.

Денежные поступления от операционной деятельности во втором квартале составили $574 млн. Мы продолжили возвращать значительные суммы нашим акционерам, выкупив в этом квартале собственных акций на сумму в $210 млн. Общая сумма выкупа акций за первое полугодие составила $465 млн.

«Мы приняли решение о сужении диапазона нашего прогноза по прибыли на акцию на 2017 год на $0,05 с обеих сторон. В результате сейчас мы ожидаем, что чистая и операционная прибыли на акцию будут колебаться в районе $4,50-$4,70, что на 9% выше нашего промежуточного прогноза по итогам 2016 года. Мы полагаем, что чистая прибыль и операционная прибыль на акцию в третьем квартале 2017 года будут колебаться между $1,20 и $1,30».

