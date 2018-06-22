Финансовые результаты Eaton: прибыль на выросла на 15%

22 июня 2018, 9:15

Чистая прибыль на акцию и скорректированная прибыль на акцию составили $1,29, что на 15 % выше, чем в четвертом квартале 2016 года, и соответствует планам компании.

Показатели рассчитаны без учета прибыли, полученной в результате введения нового налогового закона в США ($62 млн). Поступления от основной деятельности в четвертом квартале составили $879 млн, что привело к рекордным годовым результатам в размере $2,7 млрд



Ожидается, что в 2018 году чистая прибыль на акцию и скорректированная прибыль на акцию составят $5-5,2, то есть произойдет 10-процентный рост. Показатели рассчитаны без учета прибыли совместного предприятия Eaton Cummins и прибыли, полученной в результате введения нового налогового закона в США в 2017 году



Компания-поставщик решений для управления энергией Eaton Corporation plc (NYSE:ETN) сообщила, что в четвертом квартале чистая прибыль на акцию и скорректированная прибыль на акцию составили $1,43. Скорректированная прибыль на акцию была рассчитана без учета $1 млн расходов на покупку активов (эти расходы зафиксированы в квартальных результатах). Без учета прибыли в размере $62 млн, полученной в результате введения нового налогового закона в США, чистая прибыль на акцию и скорректированная прибыль на акцию составили $1,29, что на 15 % выше, чем в четвертом квартале 2016 года.





Продажи в четвертом квартале 2017 года составили $5,2 млрд, что на 7 % больше, чем за тот же период в 2016 году. Рост продаж был обеспечен 5-процентным органическим ростом и 2-процентным ростом за счет выгодной конвертации валют.



Председатель совета директоров и президент компании Крейг Арнольд (Craig Arnold) сообщает: «У нас был удачный четвертый квартал с доходами выше запланированных и высокими чистой прибылью на акцию и скорректированной прибылью на акцию (без учета прибыли, связанной с введением нового налогового закона в США). В начале квартала мы ожидали, что органический рост продаж составит 3-4 %, а выгода от конвертации валют добавит к ним еще 1,5 %. Органический рост продаж составил 5 %, а выгода от конвертации валют добавила к ним 2 %. 5-процентный органический рост стал нашим квартальным рекордом в 2017 году.



Прибыль, полученная в связи с введением нового налогового закона в США, составила $62 млн в четвертом квартале. Индексация наших отложенных налоговых активов и обязательств по более низкой ставке создала прибыль в объеме $79 млн, из которых в качестве обязательного налога на репатриацию было вычтено $17 млн.



Объем заказов в четвертом квартале показал динамичный рост в каждом сегменте. В четвертом квартале маржа по сегментам составила рекордные 16,5 %. За вычетом затрат на реструктуризацию в размере $36 млн, квартальная маржа по сегментам составила 17,1 %.



Поступления от основной деятельности в четвертом квартале составили $879 млн. Мы продолжали выплачивать существенные денежные средства нашим акционерам, выкупив в течение квартала акций на $61 млн, в результате чего ежегодный обратный выкуп акций составил $850 млн, то есть 2,5 % от стоимости наших акций в начале года».



За весь 2017 год продажи компании составили $20,4 млрд, что на 3 % больше, чем в 2016 году. Чистая прибыль на акцию и скорректированная прибыль на акцию составили $6,68. За вычетом прибыли от совместного предприятия Cummins и доходов, полученных в связи с введением нового налогового закона в США, чистая прибыль на акцию и скорректированная прибыль на акцию составили $4,65, что на 11 % и 10 % выше показателей 2016 года. Поступления от основной деятельности компании в 2017 году составили рекордные $2,7 млрд. За вычетом $350 млн, внесенных в пенсионные планы в США в течение года, поступления от основной деятельности составили $3 млрд.



«Что касается 2018 года, то мы ожидаем органического роста доходов примерно на 4 %. Мы ожидаем, что маржа по сегментам составит 16,3-16,9 %, то есть покажет значительный рост по сравнению с 15,8 % в 2017 году.



Мы также ожидаем, что в 2018 году чистая прибыль и скорректированная прибыль на акцию составят $5-5,2, то есть в среднем на 10 % больше, чем в 2017 году, за вычетом прибыли от совместного предприятия Cummins, а также дохода, полученного в результате введения нового налогового закона в 2017 году. По нашим расчетам чистая прибыль и скорректированная прибыль на акцию в первом квартале 2018 года составит $1-1,1», - заявил Арнольд.



Результаты по направлениям бизнеса компании

Продажи в сегменте электротехнических изделий составили $1,8 млрд, что на 6 % больше, чем в четвертом квартале 2016 года. Органический рост продаж составил 3 %, а рост прибыли от конвертации валют — 3 %. Текущая прибыль, за вычетом расходов на приобретение активов в размере $1 млн в течение квартала, составила $331 млн, то есть на 4 % больше, чем в четвертом квартале 2016 года.



Арнольд сообщает: «Операционная маржа в четвертом квартале составила 18,2 %, или 19 % за вычетом затрат на реструктуризацию в размере $15 млн. Объем заказов в четвертом квартале вырос на 5 % по сравнению с четвертым кварталом 2016 года, чему способствовал рост в Северной и Южной Америке и в регионе EMEA.



Продажи в сегменте «Электротехнические системы и услуги» составили $1,5 млрд, что на 3 % больше, чем в четвертом квартале 2016 года. Органический рост продаж составил 2 %, а рост прибыли от конвертации валют — 2 %. В течение квартала мы вывели часть активов из нашего совместного предприятия, что привело к сокращению объема продаж на 1 %. Операционная прибыль сегмента составила $225 млн, что на 27 % больше, чем в четвертом квартале 2016 года. За вычетом расходов на реструктуризацию в размере $9 млн в 2017 году и $29 млн в 2016 году, текущая прибыль выросла на 14 %.



«Операционная маржа составила 15 %, или 15,6 % за вычетом затраты на реструктуризацию в размере $9 млн. Объем заказов в четвертом квартале вырос на 12 % по сравнению с четвертым кварталом 2016 года, чему способствовал значительный рост в Северной и Южной Америке. Особенно сильные результаты показали энергораспределительные установки, системы для сложных и опасных условий и услуги.



В сегменте гидравлики продажи составили $614 млн, что на 18 % больше, чем в четвертом квартале 2016 года. Органический рост продаж составил 17 %, а рост прибыли от конвертации валют — 1 %. Текущая прибыль в четвертом квартале составила $74 млн, что на 100 % больше, чем в четвертом квартале 2016 года. За вычетом расходов на реструктуризацию в размере $6 млн в 2017 году и $23 млн в 2016 году, текущая прибыль выросла на 33 %.



Операционная маржа в этом квартале составила 12,1 %, или 13 % за вычетом затрат на реструктуризацию в размере $6 млн. Объем заказов в секторе гидравлики в четвертом квартале 2017 года вырос на 25 % по сравнению с четвертым кварталом 2016 года при устойчивом росте во всех географических регионах. Хорошие результаты показали как OEM-производители, так и дистрибьюторы.



В сегменте аэрокосмической промышленности продажи составили $441 млн, что на 4 % больше, чем в четвертом квартале 2016 года. Органический рост продаж составил 2 %, а рост прибыли от конвертации валют — 1 %. Текущая прибыль в четвертом квартале составила $88 млн, что на 5 % больше, чем в четвертом квартале 2016 года.



Операционная маржа за квартал составила 20 %. Объем заказов в квартале вырос на 9 % по сравнению с четвертым кварталом 2016 года. Рост показали практически все основные конечные рынки.



В автотранспортном сегменте объем продаж составил $838 млн, что на 13 % больше, чем в четвертом квартале 2016 года. Органический рост продаж составил 12 %, а рост прибыли от конвертации валют — 3 %, что было частично компенсировано отрицательным 2-процентным эффектом от создания совместного предприятия Eaton Cummins. Текущая прибыль в четвертом квартале составила $140 млн, что на 44 % больше, чем в четвертом квартале 2016 года. За вычетом расходов на реструктуризацию в размере $5 млн в 2017 году и $13 млн в 2016 году текущая прибыль увеличилась на 32 %.



Операционная маржа в квартале составила 16,7 %, или 17,3 % за вычетом затрат на реструктуризацию в размере $5 млн».

