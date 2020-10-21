Eaton прогнозирует cashflow на уровне $2.3-2.7 млрд в 2020 году

21 октября 2020, 9:45

Компания-поставщик решений для управления энергией Eaton Corporation plc сообщила, что во втором квартале 2020 года чистая прибыль на акцию компании составила $0,13.

Без учета расходов $0,20 на акцию в связи с приобретением и отчуждением активов и $0,37 на акцию в связи с долгосрочной программой реструктуризации, скорректированная прибыль на акцию составила $0,70.

Продажи во втором квартале 2020 года составили $3,9 млрд, что на 30 % меньше, чем за тот же период в 2019 году. Органические продажи упали на 22 %. Приобретения активов добавили 2 % к продажам, что было более чем нивелировано потерей 8 % от продаж активов в сегментах «Светотехника» и «Автомобильные гидросистемы» и 2 % от пересчета валюты.

«Мы довольны тем, как наши команды справлялись со сложными условиями в этом квартале, - заявил Крейг Арнольд, председатель правления и CEO Eaton. — Несмотря на то, что некоторые из наших конечных рынков столкнулись с резким спадом, мы показали лучшие, чем ожидалось, финансовые результаты и сильный денежный поток».



«Мы ожидаем, что некоторым из наших рынков потребуется время для восстановления, поэтому мы решили запустить долгосрочную программу реструктуризации», - сообщил Арнольд. «Стоимость программы оценивается в $280 млн, включая $187 млн, уже направленные на программу в завершившемся квартале. Основные затронутые конечные рынки — коммерческая аэрокосмическая отрасль, нефтегазовая отрасль, грузовики класса NAFTA 8 и североамериканские/европейские легкие автомобили. Запланированные действия нацелены на поддержку структурных расходов и позволят Eaton добиться еще более высоких результатов, когда рынки оправятся от кризиса. Мы ожидаем, что программа реструктуризации принесет выгоду в размере $200 млн к 2023 году, когда будет полностью реализована».

«Маржинальная прибыль по направлениям бизнеса во втором квартале составила 14,7 %, что отражает общее снижение маржи на 25 %», - сообщил Арнольд. — Это является результатом контроля уровня издержек, введенного в этом квартале, чтобы компенсировать сокращение доходов.

Доход от операций во втором квартале составил $757 млн, а свободный денежный поток — $667 млн. Доход от операций компании за последние шесть месяцев составил $1,080 млн, а свободный денежный поток — $878 млн. Мы продолжаем двигаться к годовому показателю свободного денежного потока за 2020 год равному $2,3-2,7 млрд».

Продажи в сегменте «Электротехника» в Америке составили $1,5 млрд, что на 29 % меньше по сравнению со вторым кварталом 2019 года, что обусловлено 20 %-ным снижением от отчуждения активов в бизнесе «Светотехника». Органические продажи упали на 9 %. Потери от невыгодного курса валют составили 1 %, что было компенсировано 1 %-ным ростом от приобретения компании Innovative Switchar and Power Distribution, Inc. Операционная прибыль составила $308 млн, что на 24 % ниже по сравнению со вторым кварталом 2019 года, или на 16 % ниже — с учетом продажи сегмента «Светотехника».

«Мы были очень довольны нашей операционной рентабельностью в 20,7 % во втором квартале, которая выросла на 130 базисных пунктов по сравнению со вторым кварталом 2019 года, несмотря на снижение органических продаж», - заявил Арнольд. — Скользящее среднее количество заказов за двенадцать месяцев во втором квартале выросло на 2,1 %».

«Несмотря на проблемы в начале квартала, связанные с пандемией, заказы показали хороший рост в июне, при этом наибольший рост наблюдался в бытовом секторе и секторе коммунальных предприятий. По сравнению с июнем 2019 года очередь заказов на конец июня 2020 года органически выросла на 11 %.

Продажи подразделения «Электротехника» составили $1,1 млрд, что на 16 % меньше, чем во втором квартале 2019 года. Объем органических продаж сократился на 14 %, а убыток от конвертации валют составил 2 %. Операционная прибыль во втором квартале составила $178 млн, что на 24 % меньше, чем во втором квартале 2019 года.

Текущая прибыль составила 16 %, снизившись на 160 базисных пунктов по сравнению со вторым кварталом 2019 года, что отражает значительное снижение органических продаж. Скользящее среднее количество заказов за 12 месяцев во втором квартале снизилось на 4,6 %, что было вызвано падением мировых нефтегазовых и промышленных рынков. Очередь заказов в июне по сравнению с июнем 2019 года органически выросла на 2 %», - сообщил Арнольд.

В сегменте гидравлики продажи составили $411 млн, что на 32 % ниже, чем во втором квартале 2019 года. Падение связано с 30 %-ным снижением органических продаж. Убыток от конвертации валют составил 2 %. Органическая выручка снизилась из-за сохраняющейся слабости производителей и дистрибьюторов оригинального оборудования. Операционная прибыль во втором квартале составила $37 млн, что на 30% меньше, чем во втором квартале 2019 года.

Продажи аэрокосмического подразделения составили $461 млн, что на 27 % меньше по сравнению со вторым кварталом 2019 года, что было вызвано спадом на рынке коммерческой авиации. Органические продажи снизились на 35 %, что было частично компенсировано 8 %-ным ростом в результате приобретения Souriau-Sunbank. Операционная прибыль во втором квартале составила $68 млн, что на 56 % меньше, чем во втором квартале 2019 года.

«Текущая прибыль за квартал составила 14,8 %, - сообщил Арнольд. Скользящее среднее количество заказов за двенадцать месяцев во втором квартале выросло на 12,8 %. Очередь заказов на конец июня органически сократились на 5 % по сравнению с июнем 2019 года».

«В автотранспортном сегменте объем продаж составил $327 млн, что на 59 % ниже, чем во втором квартале 2019 года. Органические продажи упали на 52 %. В результате продажи нашего подразделения автомобильных гидросистем в конце прошлого года выручка по направлению сократилась на 4 %, а потери от конвертации валют составили 3 %. Операционные убытки сегмента составили $21 млн.

«Доходы автотранспортного подразделения резко снизились в этом квартале из-за остановок заводов-заказчиков в связи с пандемией COVID-19, сокращения производства оригинального оборудования класса 8 и слабости глобальных рынков производства легких автомобилей. Мы ожидаем лучших условий во второй половине 2020 года, так как заводы-заказчики вновь открылись и спрос восстанавливается», - заявил Арнольд.

В сегменте eMobility продажи составили $56 млн, что на 33 % меньше, чем во втором квартале 2019 года. Снижение было полностью обусловлено спадом органических продаж. Операционные убытки составили $2 млн.

«Мы с прежним оптимизмом смотрим на перспективы сегмента eMobility. С момента запуска сегмента в 2018 году мы получили прибыль по программам, годовой объем продаж которых за зрелый год составил около $500 млн», - отметил Арнольд.