Eaton приобрела компанию Souriau-Sunbank Connection Technologies

29 января 2020, 11:15

Компания-поставщик систем для управления энергией Eaton Corporation Plc объявила о завершении приобретения Souriau-Sunbank Connection Technologies у TransDigm Group Inc. Сумма сделки составила $920 млн.

Souriau-Sunbank, головной офис которой находится в Версале (Франция), — мировой лидер в области высокотехнологичных электрических соединительных решений для работы в жестких условиях для аэрокосмической, оборонной, промышленной, энергетической и транспортной отраслей. Основанная более 100 лет назад, компания насчитывает порядка 3200 сотрудников и имеет производственные мощности во Франции, Доминиканской Республике, Индии, Марокко, Мексике и США.«Я рад приветствовать команду Souriau-Sunbank в Eaton. С Souriau-Sunbank мы увеличим свое присутствие на растущем рынке электрооборудования для самолетов. Это очередной стратегический шаг, который позволит нам более широко применять свой опыт в области электрооборудования», - заявил Крейг Арнольд, председатель правления и CEO Eaton.