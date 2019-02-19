Прибыль Eaton в четвертом квартале 2018 выросла на 13%

Компания Eaton Corporation сообщила, что в четвертом квартале 2018 года чистая прибыль на акцию компании составила $1,46.
Значение показателя оказалось на 13% выше по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, исключая $62 млн. дохода, полученного в результате изменений в налоговом законодательстве США.
Продажи в четвертом квартале 2018 года составили $5,5 млрд, что на 5% больше, чем в тот же период 2017 года. Рост продаж был обеспечен 7% органическим приростом, потерявшим 2% из-за невыгодного курса валют.
17,4%, что на 20 базисных пунктов выше средней точки прогноза и на 100 азисных пунктов выше, чем в четвертом квартале 2017 года».
За весь 2018 год продажи компании составили $21,6 млрд, что на 3% больше, чем в 2017 году. Текущая прибыль по направлениям бизнеса составила 16,8%,
увеличившись на 100 базисных пунктов по сравнению с 2017 годом. Прибыль на акцию составила $4,91, а без учета последствий арбитражного решения – $5,39.
Это означает рост на 16% по сравнению с 2017 годом, без учета прибыли совместного предприятия Eaton Cummins за 2017 год, а также прибыли,
полученной в связи с изменениями в налоговом законодательстве США. Доход до операций в 2018 году составил $3,0 млрд, за вычетом $300 млн,
выплаченных по решению суда в связи с наследием Cooper. В течение 2018 года компания выкупила 17,5 млн своих акций на сумму $1,3 млрд, что
составило 4% всех акций, находившихся в обращении на начало года.
Мы ожидаем, что в 2019 году органический рост выручки составит от 4-5%, хоть потеряет 1% от невыгодного валютного курса. Мы полагаем, что текущая
прибыль составит 17-17,4%, то есть в среднем на 40 базисных пунктов больше, чем в 2018 году.
Мы считаем, что в 2019 году прибыль на акцию составит от $5,70 до $6,00, то есть в среднем на 9% больше, чем в 2018 году, за вычетом суммы,
выплаченной по условиям арбитражного решения 2018 года. Мы ожидаем, что чистая прибыль на акцию в первом квартале 2019 года составит $1,18-1,28, что
на 12% выше медианного уровня после первого квартала 2018 года.
Результаты по направлениям бизнеса компании
Продажи в сегменте электротехнических изделий составили $1,8 млрд, что на 3% больше, чем в четвертом квартале 2017 года. Органический рост продаж
составил 5%, потеряв 2% из-за невыгодного курса валют. Операционная прибыль сегмента составила $327 млн, что на 3% больше, чем в четвертом
квартале 2017 года.
Операционная маржа в четвертом квартале составила 18,2%, как и в 2017 году. Объем заказов в четвертом квартале вырос на 3% по сравнению с четвертым
кварталом предыдущего года, чему способствовал рост на рынках продукции для промышленности и жилого сектора в регионе Северной и Южной Америки.
Продажи в сегменте «Электротехнические системы и услуги» составили $1,6 млрд, что на 8% больше, чем в четвертом квартале 2017 года. Органические
продажи выросли на 10%, при этом потери от конвертации валют составили 1%, а продажа доли компании в небольшом совместном предприятии в 2017
году обусловила снижение показателя на 1%. Операционная прибыль составила рекордные $268 млн, что на 19% больше, чем в четвертом квартале
2017 года.
Операционная маржа составила 16%, что на 160 базисных пунктов выше, чем в 2017 году – это абсолютный рекорд. Объем заказов в четвертом квартале
вырос на 12% по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года, чему пособствовал значительный рост рынков сбыта в Северной и Южной Америке
и в регионе EMEA.
В сегменте гидравлики продажи составили $653 млн, что на 6% больше, чем в четвертом квартале 2017 года. Органический рост продаж составил 8%,
потеряв 2% из-за невыгодного валютного курса. Текущая прибыль в четвертом квартале составила $85 млн, что на 15% больше, чем в четвертом квартале
2017 года.
«Операционная маржа за квартал составила 13%, что на 90 базисных пунктов выше по сравнению с 2017 годом», - сообщил Арнольд. Объем заказов в
четвертом квартале снизился на 4% по сравнению с четвертым кварталом 2017 года, что было вызвано сокращением объемов заказов в регионе EMEA, как и
во втором и третьем кварталах.
В сегменте аэрокосмической промышленности продажи составили $497 млн, что на 13% больше, чем в четвертом квартале 2017 года (все благодаря
органическому росту продаж). Текущая прибыль компании в четвертом квартале составила $114 млн, что на 30% больше, чем в четвертом квартале
2017 года.
«Операционная маржа за квартал равна 22,9%, что на 290 базисных пунктов выше, чем в 2017 году – абсолютный рекорд». «Объем заказов в четвертом
квартале вырос на 17% по сравнению с четвертым кварталом 2017 года. Мы наблюдали значительный рост объема заказов в сегментах коммерческого
транспорта, военных истребителей, а также на запасные части для коммерческого и военного транспорта».
Продажи в сегменте «Автомобили» снизились на 2% из-за невыгодного курса валют по сравнению с четвертым кварталом 2017 года и составили $821 млн.
Текущая прибыль в четвертом квартале составила $147 млн, что на 4% больше, чем в четвертом квартале 2017 года.
«На рост выручки в сегменте «Автомобили» повлияли результаты совместного предприятия Eaton Cummins. Выручка совместного предприятия выросла на
45% в четвертом квартале 2018 года», - сообщил Арнольд. «Операционная маржа за квартал составила 17,9%, что на 90 базисных пунктов выше по
сравнению с 2017 годом».
В сегменте eMobility продажи составили $80 млн, что на 10% больше, чем в четвертом квартале 2017 года. Органические продажи выросли на 11%, не
добрав 1% из-за невыгодного курса валют. Текущая прибыль в четвертом квартале составила $9 млн, что на 10% меньше, чем в четвертом квартале 2017
года, по причине увеличения инвестиций в исследования и разработки.