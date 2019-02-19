Прибыль Eaton в четвертом квартале 2018 выросла на 13%

19 февраля 2019, 10:45

Компания Eaton Corporation сообщила, что в четвертом квартале 2018 года чистая прибыль на акцию компании составила $1,46.

Значение показателя оказалось на 13% выше по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, исключая $62 млн. дохода, полученного в результате изменений в налоговом законодательстве США.



Продажи в четвертом квартале 2018 года составили $5,5 млрд, что на 5% больше, чем в тот же период 2017 года. Рост продаж был обеспечен 7% органическим приростом, потерявшим 2% из-за невыгодного курса валют.

17,4%, что на 20 базисных пунктов выше средней точки прогноза и на 100 азисных пунктов выше, чем в четвертом квартале 2017 года».



За весь 2018 год продажи компании составили $21,6 млрд, что на 3% больше, чем в 2017 году. Текущая прибыль по направлениям бизнеса составила 16,8%,

увеличившись на 100 базисных пунктов по сравнению с 2017 годом. Прибыль на акцию составила $4,91, а без учета последствий арбитражного решения – $5,39.

Это означает рост на 16% по сравнению с 2017 годом, без учета прибыли совместного предприятия Eaton Cummins за 2017 год, а также прибыли,

полученной в связи с изменениями в налоговом законодательстве США. Доход до операций в 2018 году составил $3,0 млрд, за вычетом $300 млн,

выплаченных по решению суда в связи с наследием Cooper. В течение 2018 года компания выкупила 17,5 млн своих акций на сумму $1,3 млрд, что

составило 4% всех акций, находившихся в обращении на начало года.

Мы ожидаем, что в 2019 году органический рост выручки составит от 4-5%, хоть потеряет 1% от невыгодного валютного курса. Мы полагаем, что текущая

прибыль составит 17-17,4%, то есть в среднем на 40 базисных пунктов больше, чем в 2018 году.

Мы считаем, что в 2019 году прибыль на акцию составит от $5,70 до $6,00, то есть в среднем на 9% больше, чем в 2018 году, за вычетом суммы,

выплаченной по условиям арбитражного решения 2018 года. Мы ожидаем, что чистая прибыль на акцию в первом квартале 2019 года составит $1,18-1,28, что

на 12% выше медианного уровня после первого квартала 2018 года.

Результаты по направлениям бизнеса компании



Продажи в сегменте электротехнических изделий составили $1,8 млрд, что на 3% больше, чем в четвертом квартале 2017 года. Органический рост продаж

составил 5%, потеряв 2% из-за невыгодного курса валют. Операционная прибыль сегмента составила $327 млн, что на 3% больше, чем в четвертом

квартале 2017 года.

Операционная маржа в четвертом квартале составила 18,2%, как и в 2017 году. Объем заказов в четвертом квартале вырос на 3% по сравнению с четвертым

кварталом предыдущего года, чему способствовал рост на рынках продукции для промышленности и жилого сектора в регионе Северной и Южной Америки.

Продажи в сегменте «Электротехнические системы и услуги» составили $1,6 млрд, что на 8% больше, чем в четвертом квартале 2017 года. Органические

продажи выросли на 10%, при этом потери от конвертации валют составили 1%, а продажа доли компании в небольшом совместном предприятии в 2017

году обусловила снижение показателя на 1%. Операционная прибыль составила рекордные $268 млн, что на 19% больше, чем в четвертом квартале

2017 года.

Операционная маржа составила 16%, что на 160 базисных пунктов выше, чем в 2017 году – это абсолютный рекорд. Объем заказов в четвертом квартале

вырос на 12% по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года, чему пособствовал значительный рост рынков сбыта в Северной и Южной Америке

и в регионе EMEA.

В сегменте гидравлики продажи составили $653 млн, что на 6% больше, чем в четвертом квартале 2017 года. Органический рост продаж составил 8%,

потеряв 2% из-за невыгодного валютного курса. Текущая прибыль в четвертом квартале составила $85 млн, что на 15% больше, чем в четвертом квартале

2017 года.

«Операционная маржа за квартал составила 13%, что на 90 базисных пунктов выше по сравнению с 2017 годом», - сообщил Арнольд. Объем заказов в

четвертом квартале снизился на 4% по сравнению с четвертым кварталом 2017 года, что было вызвано сокращением объемов заказов в регионе EMEA, как и

во втором и третьем кварталах.

В сегменте аэрокосмической промышленности продажи составили $497 млн, что на 13% больше, чем в четвертом квартале 2017 года (все благодаря

органическому росту продаж). Текущая прибыль компании в четвертом квартале составила $114 млн, что на 30% больше, чем в четвертом квартале

2017 года.

«Операционная маржа за квартал равна 22,9%, что на 290 базисных пунктов выше, чем в 2017 году – абсолютный рекорд». «Объем заказов в четвертом

квартале вырос на 17% по сравнению с четвертым кварталом 2017 года. Мы наблюдали значительный рост объема заказов в сегментах коммерческого

транспорта, военных истребителей, а также на запасные части для коммерческого и военного транспорта».

Продажи в сегменте «Автомобили» снизились на 2% из-за невыгодного курса валют по сравнению с четвертым кварталом 2017 года и составили $821 млн.

Текущая прибыль в четвертом квартале составила $147 млн, что на 4% больше, чем в четвертом квартале 2017 года.

«На рост выручки в сегменте «Автомобили» повлияли результаты совместного предприятия Eaton Cummins. Выручка совместного предприятия выросла на

45% в четвертом квартале 2018 года», - сообщил Арнольд. «Операционная маржа за квартал составила 17,9%, что на 90 базисных пунктов выше по

сравнению с 2017 годом».

В сегменте eMobility продажи составили $80 млн, что на 10% больше, чем в четвертом квартале 2017 года. Органические продажи выросли на 11%, не

добрав 1% из-за невыгодного курса валют. Текущая прибыль в четвертом квартале составила $9 млн, что на 10% меньше, чем в четвертом квартале 2017

года, по причине увеличения инвестиций в исследования и разработки.