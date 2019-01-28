Ericsson представляет финансовые результаты за 2018 год

Компания Ericsson представила финансовые результаты за четвертый квартал 2018 года и весь 2018 год.
В четвертом квартале объем продаж компании вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в сопоставимых ценах и валюте рост составил 4%. В сегменте оборудования для сетей связи объем продаж в сопоставимых ценах и валюте вырос на 6% по сравнению с четвертым кварталом 2017 года. Объем продаж подразделения цифровых услуг в сопоставимых ценах и валюте вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В 2018 году объем продаж компании вырос на 3%, а продажи в сопоставимых ценах и валюте увеличились на 1%. Продажи в сегменте сетей связи выросли на 3%, и компания впервые за последние пять лет показала органический рост продаж. Валовая прибыль составила 32,3% (23,3% в сопоставимых ценах и валюте). Валовая прибыль за вычетом связанных с реструктуризацией издержек также выросла и составила 35,2% (25,9% в сопоставимых ценах и валюте). Улучшение этого показателя связано с наращиванием объемов продаж оборудования Radio System (ERS) и пересмотром контрактов на услуги по расширенной технической поддержке и обслуживанию сетей.
Доход компании от основной деятельности в 2018 году достиг 1,2 млрд шведских крон, а после вычета реструктуризационных расходов этот показатель составил 9,3 млрд шведских крон. Рост дохода от основной деятельности связан с увеличением валовой прибыли и объемов продаж, а также с сокращением операционных расходов.
Приток наличности от основной деятельности компании в 2018 году достиг 9,3 млрд шведских крон. Объем свободных денежных средств за вычетом расходов на слияния и поглощения составил 4,3 млрд шведских крон. Объем чистых денежных средств на конец года был равен 35,9 млрд шведских крон.
Совет директоров компании намерен на общем собрании акционеров выступить с предложением о выплате дивидендов за 2018 год в размере 1 шведской кроны на акцию.
Президент и исполнительный директор Ericsson Бёрье Экхольм (Borje Ekholm) о финансовых результатах компании:
«Наша целенаправленная стратегия привела к ожидаемым результатам. Компания Ericsson стала сильнее. Повышение объемов инвестиций в исследования и разработки, пересмотр контрактов на услуги по расширенной технической поддержке и обслуживанию сетей, а также четкий контроль расходов доказали свою эффективность, позволили повысить конкурентоспособность и увеличить прибыльность бизнеса. Сейчас, с началом внедрений технологий 5G и интернета вещей, мы намерены предпринимать новые взвешенные шаги, направленные на повышение прибыльности за счет развития конкретных направлений.
В результате инвестиций в R&D за последние два года мы сформировали портфель передовых конкурентоспособных решений и услуг. Мы продолжим вкладывать средства в технологии 5G, автоматизации и искусственного интеллекта, чтобы и дальше предлагать необходимые продукты и услуги заказчикам и обеспечить прибыль акционерам. Несмотря на то, что запланированные расходы, связанные со стратегическими контрактами и тестированием технологий 5G, отразятся на ближайших финансовых показателях, мы сможем достичь целей, заявленных на 2020 и 2022 годы, а также наращивать бизнес в долгосрочной перспективе».
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